Uyên ương hóa thân thành nghệ sĩ đường phố trong ảnh cưới

Ngày ông nội Hồng Đào qua đời, trời mưa to, lúc ấy Thanh Nở đang chở vợ tương lai trên đường và không may gặp tai nạn. 'Lúc té, anh ôm tôi vào lòng nên tôi không bị xây xát gì còn anh ấy rách quần, chảy máu chân', tân nương bồi hồi nhớ lại sự hi sinh của tân lang dành cho mình.