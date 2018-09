Tình yêu ngàn năm

Kết thúc chặng đường 10 năm, giờ đây em và anh bắt đầu một chặng đường mới.

Bạn Quảng Mỹ Linh chia sẻ:

"I have died everyday waiting for you

Darling don't be afraid I have loved you

For a thousand years

I'll love you for a thousand more..."

Kết thúc chặng đường 10 năm, giờ đây em và anh bắt đầu một chặng đường mới. Cùng nhau đi qua những ngày mưa làm em yêu hơn những ngày nắng, để lại sau lưng những giận hờn vu vơ, những cuộc chiến tranh lạnh, những khoảng thời gian em và anh tưởng chừng không còn đi chung một con đường...

Và giờ đây chúng ta lại tay trong tay bước tiếp trên đoạn đường còn lại của cuộc đời. Cám ơn anh đã giữ chặt tay em khi em muốn buông xuôi, cám ơn anh đã luôn yêu thương em như lúc ban đầu. Và em muốn nói với anh rằng: "Em yêu anh!".

