Tình yêu gọi tên anh và em

Anh hãy làm cho em trở thành người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và may mắn anh nhé!

Bạn Tạ Thị Hiền chia sẻ: Còn nhớ ngày anh nói mình sẽ cưới nhau, em đã khó. Thậm chí, mấy ngày sau cứ nghĩ đến việc mình sắp "bị" lấy chồng là em lại khóc. Em thấy rất sợ vì em chưa sẵn sàng là một người phụ nữ của gia đình. Em không tự tin mình có thể chăm sóc tốt cho anh và con của chúng ta sau này. Em cũng thấy mình chưa đủ khéo để vừa lòng mọi người trong gia đình, họ hàng... Và hơn cả là em thấy tiếc tuổi thanh xuân của mình vì chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ lấy chồng trước tuổi 25.

Nhưng cuối cùng em cũng bị anh thuyết phục, thuyết phục bằng lý lẽ của một người đàn ông có trách nhiệm và hơn cả là em tin anh. Người ta nói "Đời người con gái thông minh, xinh đẹp cũng không bằng may mắn" vậy nên em đặt cược sự may mắn của đời em vào anh. Anh hãy làm cho em trở thành người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và may mắn anh nhé!

