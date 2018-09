Tình yêu cổ tích 13 năm của nàng lớp trưởng và chàng 'đội sổ'

"Biến cố" lớn xảy ra khi Hà My bất chấp đốt sổ đầu bài do Xuân Hòa bị cô giáo chủ nhiệm ghi tên 4/5 tiết vì tội nói chuyện riêng trong lớp. Cô lớp trưởng bị kiểm điểm và phạt nặng trước ban giám hiệu. Mối tình học trò cũng chấm dứt tại đây do bị bố mẹ, thầy cô ngăn cấm. Dù đã chia tay nhưng hàng ngày, Hòa vẫn gửi thư bằng mật mã riêng cho My. Tuy nhiên, vì sợ bố mẹ mắng, cô chưa từng hồi âm mặc dù đến giờ, My vẫn giữ cẩn thận từng bức thư. Cả hai đã không nói chuyện với đối phương dù gặp nhau mỗi ngày trên lớp.