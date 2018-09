Rapper 'Tuyết yêu thương' khoe ảnh cưới style Hàn Quốc

Young Uno tên thật là Trương Ngọc Dũng, sinh năm 1984, là một rapper được yêu thích với các bài hit: Tuyết yêu thương, Let you go, Hy vọng... Anh được biết đến là một trong những cái tên nổi nhất trong phong trào rap Việt bên cạnh Eddy Việt, Lil' Knight...