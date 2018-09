Phố cổ Hội An đẹp yên bình trong ảnh cưới

Nếu muốn ghi lại khoảnh khắc lãng mạn trên phố vắng ít người qua lại, uyên ương nên dậy sớm và chụp ảnh khi các cửa hiệu ở Hội An chưa mở cửa.

Hội An luôn nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính với những bức tường rêu phong, mái uốn cong, những giàn hoa giấy đỏ rực cùng những con đường nhỏ xinh đẹp. Phố cổ yên bình cũng là không gian lý tưởng cho bộ ảnh cưới của các cặp đôi.

Tới Hội An thực hiện album cưới, uyên ương có thể ghé các địa điểm nổi tiếng như Chùa Cầu, sông Hoài, các làng nghề hay chỉ đơn giản dạo chơi qua con ngõ nhỏ lãng mạn. Mỗi con đường, từng góc tường, từng giàn hoa giấy đều tạo nên khung cảnh thơ mộng cho bộ ảnh cưới. Khi đêm xuống, ánh đèn lồng được thắp lên càng tạo sự lung linh cho từng bức ảnh.

Khi chọn Hội An làm điểm đến để chụp ảnh, cô dâu chú rể nên lưu ý một số điều sau:

- Trang phục phù hợp nhất dành cho cô dâu khi chụp ảnh cưới ở Hội An là áo dài. Tà áo truyền thống sẽ phù hợp hoàn hảo với vẻ đẹp cổ kính nơi này. Cô dâu cũng có thể đặt may áo dài tại chính Hội An, vừa nhanh mà vẫn đẹp.

- Nếu muốn ghi lại khoảnh khắc lãng mạn trên những con phố vắng ít người qua lại, uyên ương nên dậy sớm từ khoảng 6h sáng và bắt đầu chụp khi các cửa hiệu ở Hội An còn chưa mở cửa.

Ảnh: Pixel Studio