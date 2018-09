Ngỡ không yêu mà yêu không tưởng

Biết rằng anh luôn cố gắng làm mọi điều cho em, nhưng con người em đơn giản, không cầu kỳ, không đòi hỏi nên thành khô khan quá.

Bạn Lương Thị Trang chia sẻ: Ngày em gặp anh Béo đâu có nghĩ đôi mình cùng chung bước trên con đường tuyệt vời này. Vì Béo bụng to, mà em thì dị ứng to bụng lắm. Nhưng giờ thì lại yêu cái bụng to ấy lắm lắm, vì nó chỉ dành cho em thôi Béo nhỉ.

Biết rằng anh luôn cố gắng làm mọi điều cho em, nhưng con người em đơn giản, không cầu kỳ, không đòi hỏi nên thành khô khan quá. Chẳng biết nói lời yêu thương có cánh, chỉ biết ngồi gõ những dòng này âm thầm tặng Béo của em.

Noel đầu tiên chồng có vợ, đưa vợ khắp dòng đường tấp nập, hỏi em thích gì, lại thấy chột dạ rằng mình chưa nghĩ là sẽ tặng quà chồng. Thấy thương chồng quá quá, nên vợ ngồi đây viết tự sự này. Chúc chàng trai tháng 12 (vì sinh nhật chồng yêu là 12/12) của em tuổi mới thành công, vui vẻ hạnh phúc (và yêu vợ thật nhiều nha) Giáng sinh ấm áp, an lành. Nói nhỏ với Béo rằng: Vợ yêu chồng xí zai.

