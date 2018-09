Ngày em dọn đồ về nhà người lạ

Chúng tôi yêu được nhau là do có cơ hội, ở được bên nhau là do có cơ duyên.

Bạn Phạm Thị Ngọc Lan chia sẻ: Chúng tôi yêu được nhau là do có cơ hội, ở được bên nhau là do có cơ duyên, trên hành trình đi đến hạnh phúc không có can đảm thì không thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Can đảm lên nhé chồng yêu.

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.