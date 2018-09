Ngày chung đôi

Em hạnh phúc khi có chồng bên cạnh. Em muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng: Em yêu chồng rất rất nhiều!

Bạn Thu Hằng chia sẻ: Tình cờ quen nhau trong lần tham dự kỳ thi đại học, sau một năm chỉ vài ba lần liên lạc qua thư viết tay và vài cuộc điện thoại, vậy là chồng nói lời yêu em. Chồng là trai Thanh, còn em - gái Nghệ. Lúc đầu khi em nói có trai Thanh tán em, ai cũng phản đối có lẽ vì mối "thâm thù" nào đó chăng? Tám năm là con số mà chồng "cò cưa" theo đuổi em, thấy sợ! Có lẽ vì sự kiên trì hay "si tình" đến ngốc nghếch của chồng mà em đã đổ. Chồng yêu biển và em cũng vậy. Cũng chính tình yêu đó đã gắn kết chồng và em lại gần nhau hơn.

Để có được những bức hình này em và chồng đã lặn lội hàng trăm cây số. Tuy mệt nhưng cả em và chồng đều cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc. Tháng 12 này diễn ra ngày trọng đại của em và chồng. Em chúc chồng luôn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. I love you more than I can say. I love you so much. Em hạnh phúc khi có chồng bên cạnh. Em muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng: Em yêu chồng rất rất nhiều!

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.