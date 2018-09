Nắng ấm của em

Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ. Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to .

Bạn Hoàng Ánh Dương chia sẻ: Anh và em là một gia đình nhé. Em gọi anh là "chồng" vì trong lòng thương anh nhất, gọi anh là "chồng" thì trong lòng chỉ có anh thôi. Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ. Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to. Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ. Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to .

