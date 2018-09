Mãi trân trọng hạnh phúc anh nhé

Bạn Trần Thị Ngọc Giàu chia sẻ, duyên do trời định. Phận do người tạo. Hạnh phúc do mình tự nắm bắt. Và mình mãi mãi trân trọng hạnh phúc này anh nhé.