Bạn Nguyễn Thị Thanh Tuyến chia sẻ: Chồng yêu! Chuyện tình facebook của chúng mình đã làm nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ. Nhưng với vợ, vợ biết tất cả như đã có sự sắp đặt cả rồi. Bởi: "Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh Phúc là do chính mình nắm bắt". Cảm ơn Chồng, với vợ, cuộc đời này tươi đẹp và hạnh phúc một cách trọn vẹn như thế là vì có anh.