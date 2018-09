Kết quả 'Ảnh cưới đẹp tháng 8 tới tháng 10'

Album cưới chụp tại cao nguyên đá và những thắng cảnh tuyệt đẹp ở Hà Giang là một trong ba bộ ảnh ấn tượng nhất cuộc thi ảnh cưới của báo Ngoisao.net vừa qua.

Sau 2 tháng tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 500 bộ ảnh cưới của độc giả gửi tới dự thi. Với số lượng ảnh nhiều, cùng nhiều bộ ảnh chất lượng tốt thì việc chọn ra những bài dự thi đoạt giải là điều rất khó khăn với Ban tổ chức.

Dựa trên tiêu chí ảnh đẹp, câu chuyện thú vị hay ý tưởng lạ, ấn tượng, Ban tổ chức đã chọn ra các giải thưởng như sau:

+ 3 bộ ảnh đẹp nhất: Mỗi bộ ảnh nhận quà tặng trị giá 5 triệu đồng của Hệ thống siêu thị chăn ga gối đệm - Dem.vn.

+ 5 bộ ảnh đồng hạng: Mỗi bộ ảnh nhận phiếu quà tặng 1 triệu đồng của Hệ thống nhà hàng của Golden Gate Restaurant Group và phiếu quà tặng 1 triệu đồng của Hệ thống giày Dolly Việt Nam.

Các bộ ảnh đoạt giải bao gồm:

A. 3 giải bộ ảnh đẹp nhất

1. Tình yêu trên cao nguyên đá Hà Giang

Cô dâu Lâm Thùy Như chia sẻ: "Không buông tay ra nữa đâu khi yêu thương ấy đã bắt đầu…" Tháng 10, cao nguyên đá Đồng Văn, mưa, nắng, gió, đá, tam giác mạch, những cung đường ngoằn ngoèo, tiếng cười giòn tan, cô gái đang yêu và chàng trai thì cũng vậy..."

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

2. Quá xa, quá lâu, làm sao đây?

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Trang chia sẻ: Bộ ảnh cưới tái hiện lại quá trình bắt đầu hẹn hò của quá trình yêu xa khi hai đứa ở Vũng Tàu và Singapore.

Những cái ôm thật chặt không muốn phải rời xa ở sân bay sau một tháng rồi 3 tuần mỗi lần đón và tiễn nhau. Cho đến một ngày mình nói: "So far, so long, so how?". Cuối cùng thì hai chúng mình đã được ở bên cạnh nhau ở Singapore và sắp sửa quay về tổ chức lễ cưới ở thành phố Vũng Tàu xinh đẹp!

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

3. Ngày trao bàn tay ấm

Bạn Nguyễn Đắc Hồng Phương chia sẻ: Cùng tên - cùng tuổi, nên mọi người thường gọi em và anh là "song Phương", hơn 2 năm gắn bó, song Phương cũng đã về chung một tổ ấm. Ngày mình tay trong tay, cùng dắt nhau đi trên con đường hạnh phúc đến suốt cuộc đời, cũng là ngày mình tìm được hơi ấm tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

B. 5 bộ ảnh đoạt giải đồng hạng

1. Hành trình tình yêu

Bạn Lê Minh chia sẻ: Sáu năm trôi nhanh. Một chương mới mở ra cho cả hai chúng ta. Hành trình yêu thương vẫn đang tiếp tục đi trước. Tay trong tay, hai người đi khắp thế gian.

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

2. Hồi ức đẹp

Bạn Hoàng Khánh Vy chia sẻ: Album là hành trình rong ruổi theo dạng phượt của cô dâu chú rể và 2 người bạn cũng là nhiếp ảnh gia. Album không gắn mác chục ngàn đô, được xây dựng từ 30 ngày vừa trải nghiệm khám phá vừa du lịch chụp ảnh kỷ niệm.

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

3. Hạnh phúc là khi em và anh chung đôi

Bạn Tạ Như Quỳnh chia sẻ: Bộ ảnh cưới của mình là những khoảnh khắc đẹp nhất , hạnh phúc nhất của hai đứa mình. Hai đứa mình yêu nhau đến khi cưới là vừa tròn một năm. Hai đứa đều còn trẻ tuổi nên vẫn có những giận hờn thoáng qua, nhưng điều đầu tiên để chúng mình kết hôn vì đều cảm thấy rằng: "Một nửa của mình đây rồi..."

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

4. Sóng xô bờ hạnh phúc

Bạn Trương Thị Minh Thúy chia sẻ: Ngày chúng mình chuẩn bị cưới, em cứ nhất quyết là phải chụp tại Côn Đảo vì nơi đó ghi dấu kỷ niệm của anh và em. Rồi cũng chính em là người đã khóc và buồn bã vì đúng nghĩa là chuyến đi bão táp. Mưa gió, say tàu, đám bạn em thì ói la liệt, chỉ còn 2 trái tim nóng là chú rể và cô dâu thêm anh chụp hình là còn tỉnh để mà muốn tàu quay trở lại đất liền, rồi thêm bao khó khăn khi cũng vì chữ “muốn”"...

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

5. Thu hiền hòa

Bạn Nguyễn Bảo Yến chia sẻ: Sở dĩ album ảnh cưới của mình mang tên "Thu hiền hòa" bởi vì vào đúng mùa thu của 2 năm trước mình quen anh ấy (người chồng tương lai của mình ) và cũng đúng vào mùa thu năm ngoái chúng mình chụp bộ ảnh cưới này. Hạnh phúc hơn nữa là đám cưới của chúng mình sẽ được diễn ra vào mùa thu của năm nay. Hứa hẹn hơn cả là baby của chúng mình dự kiến sẽ chào đời vào mùa thu năm sau.

>> Xem trọn bộ ảnh cưới

Mời các độc giả đoạt giải gửi email xác nhận về địa chỉ email: cuoihoi@ngoisao.net từ nay đến hết ngày 30/10. Sau ngày hết hạn xác nhận, Ban tổ chức sẽ gửi giải thưởng về địa chỉ mà độc giả cung cấp. Email xác nhận bao gồm: - Tên bộ ảnh đoạt giải - Tên người dự thi - Bản scan (hoặc ảnh chụp) chứng minh thư - Số điện thoại - Địa chỉ muốn nhận giải thưởng - Mọi thông tin xác nhận đều phải trùng khớp với thông tin mà độc giả đăng ký dự thi.

