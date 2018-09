Heo lười và Gấu mập

Tôi không cần một thế giới to thật to, vì bước chân tôi ngắn lắm, tôi chỉ cần một thế giới đủ nhỏ đ ể tôi có thể nắm chặt được bàn tay anh đến trọn cuộc đời.

Bạn Trương Ngọc Trúc Quỳnh chia sẻ: Chúng tôi gặp nhau do sự sắp đặt của Thiên Chúa. Bởi lẽ một đứa thì ở tận Nha Trang, đứa kia thì ở Cần Thơ mà lại gặp được nhau. 4 năm qua cả anh và tôi luôn yêu thương và trân trọng nhau. Và khi quyết định thực hiện bộ ảnh cưới, chúng tôi chon nơi anh sinh ra - thành phố biển Nha Trang. Tôi không cần một thế giới to thật to, vì bước chân tôi ngắn lắm, tôi chỉ cần một thế giới đủ nhỏ đ ể tôi có thể nắm chặt được bàn tay anh đến trọn cuộc đời.

