Hạnh phúc đong đầy

Đến thời điểm này, chúng ta đã đi được một phần của chặng đường, có lẽ chúng ta phải cảm ơn cho hai từ 'duyên phận' mà cuộc đời đã ban tặng.

Bạn Nguyễn Thị Thúy Hằng chia sẻ: "Các mối nhân duyên trên thế gian này gặp nhau là do định mệnh, cuốn theo vòng xoáy của số phận, gặp lại lần thứ hai là do chữ duyên và gặp nhau đến suốt đời là do chữ nợ", em luôn tin vào điều này và anh cũng vậy. Chúng ta từng là những ngươi xa lạ, gặp nhau, lựa chọn cho mình một mối quan hệ "anh-em" trong suốt thời gian dài.

Và sau đó, chúng ta lại chon cho mình những ngả rẽ khác nhau trong cuộc đời để rồi vài năm tiếp theo, chúng ta lại gặp nhau. Lần này đã không phải là lựa chọn cho mình mối quan hệ mà hình như đâu đó vòng tròn vô hình đã giúp chúng ta làm nên chữ "duyên" cho cô gái và chàng trai. Đến thời điểm này, chúng ta đã đi được một phần của chặng đường, có lẽ chúng ta phải cảm ơn cho hai từ "duyên phận" mà cuộc đời đã ban tặng, nhiệm vụ của hai đứa mình là tiếp tục hành trình và xây dựng nên hai từ "hạnh phúc" thật dài thật lâu, anh nhé!

