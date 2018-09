Em là người thế nào trong mắt anh

Em tin là mình đã chọn được người phù hợp sau hơn 5 năm hiểu về nhau.

Bạn Phạm Thị Ánh Tuần chia sẻ, em là người như thế nào trong mắt anh? Em chưa bao giờ được biết điều ấy. Ví như em hỏi: "Em có xinh không?", anh bảo: "Được tầm 3 điểm". "Em có thông minh không?", "Ừ, hơn con bò một chút". Nhưng em biết một điều rằng, em là người "đặc biệt" trong trái tim anh.

Bằng chứng là anh vẫn yêu em cho dù chúng ta đường ai nấy đi trong hai năm và anh chưa từng hỏi em có dành tình cảm cho ai khác trong thời gian đó. Bằng chứng là không một cô gái nào được lọt vào tim anh ngay cả khi chúng ta tưởng chừng chấm hết. Bằng chứng là anh sắp cưới em làm vợ.

Chân thành, sâu sắc và cao thượng là tất cả những gì anh dành cho em. Duyên do trời định, phận do người tạo ra và hạnh phúc do mình nắm bắt. Em tin là mình đã chọn được người phù hợp sau hơn 5 năm hiểu về nhau. Sẽ nắm tay đi hết đoạn đường còn lại anh nhé! Cảm ơn tình yêu của anh!

