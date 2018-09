Dù 10 năm, 20 năm nữa, chồng hãy giữ được nụ cười hạnh phúc của vợ bên cạnh chồng như vậy nhé.

Bạn Lữ Thị Thùy Trang chia sẻ: Chồng em đang ôm gối ngủ say, em thì ngồi cấm cấm cúi cúi chọn hình thật đẹp up lên dự thi. Em muốn up thật nhiều hình, em muốn khoe với tất cả mọi người rằng, lúc em nhận lời cưới anh, em đã cười như thế.

Em muốn chồng em lúc nào đó vô tình xem được bộ ảnh của hai đứa mình sẽ đọc được dòng chữ này: "Cuộc phiêu lưu tình yêu 6 năm của tụi mình cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng vợ cũng chịu dừng bước để chồng được làm gối ôm cho vợ mỗi tối, được nghe vợ cà kê dê ngỗng mỗi buổi với những câu chuyện không đầu không cuối, được nhiều thứ nữa mà hàng tá vệ tinh xung quanh vợ ước ao được như chồng bây giờ à, nên chồng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ dù 10 năm, 20 năm nữa vẫn giữ được nụ cười hạnh phúc của vợ bên cạnh chồng như vậy chồng nhé".

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu đầm bầu Scarlett. Xem chi tiết thể lệ tại đây.