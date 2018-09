Duyên tiền định

Ấy vậy mà khi ở cách xa nhau nửa vòng Trái đất, ở Nhật Bản và Hoa Kỳ, mình lại gặp được nhau, yêu thương nhau.

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Nga chia sẻ: “Duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc là do chính mình”. Chính xác là như vậy! Anh và em cùng sinh ra và lớn lên nơi vùng quê ấy nhưng chưa bao giờ biết nhau. Rồi cả hai lớn lên mỗi người chọn cho mình một con đường riêng để bước vào tương lai và cũng chưa bao giờ gặp gỡ.

Ấy vậy mà khi ở cách xa nhau nửa vòng Trái đất, ở Nhật Bản và Hoa Kỳ, mình lại gặp được nhau, yêu thương nhau và rồi cùng cha mẹ hai bên tạo nên “phận vợ chồng” cho chúng ta. Chắc có lẽ ông trời đã “cột” chúng ta lại nên dù có đi đâu chăng nữa vẫn gặp nhau phải không anh? Và điều quan trọng nhất “hạnh phúc” là do chúng mình cùng vun đắp anh nhé!

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.