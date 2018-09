Anh đến với em khi em gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, anh bên cạnh làm em bớt cô đơn.

Bạn Nguyễn Thị Như Anh chia sẻ: "Gặp nhau là sự tình cờ, yêu nhau là sự bất ngờ của trái tim. Duyên là do trời định, phận là do người trao. Nhưng hạnh phúc là do chính mình nắm bắt".

Thế là gần một năm mình cưới nhau rồi anh nhỉ? Duyên phận thật khó nói, chúng ta lớn lên cùng chung một xóm nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy anh, rồi lớn lên mỗi người mỗi ngả: học hành, công việc... Nhưng duyên phận lại đưa đẩy kéo chúng ta về với nhau. Anh đến với em khi em gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, anh bên cạnh làm em bớt cô đơn.

Cám ơn anh đã đến bên em! Hạnh phúc hơn khi tháng 9 tới chúng ta cùng chào đón một thành viên mới: hoàng tử bé nhỏ của chúng ta. Hãy yêu ít thôi nhưng dài lâu anh nhé!

