Đám cưới Gatsby độc đáo của cô dâu Việt và chú rể Pháp

Cô dâu Kiều My và chú rể người Pháp Cyril Marcq đã những người con xinh xắn trước khi tổ chức đám cưới. Yêu thích phong cách cổ điển và lịch lãm, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới lấy ý tưởng từ bộ phim The Great Gatsby với bối cảnh New York những năm 1920. My và Cyril mong muốn giữ được nét cổ điển, trang trọng nhưng vẫn có chút cá tính, pha trộn màu sắc Việt Nam - Pháp trong đám cưới.