Chỉ cần em yêu anh. Dù em có là ai. Dù cho em có đến từ đâu. Chẳng cần biết em đã làm gì. Chỉ cần em yêu anh là được.

Bạn Võ Thị THu Hồng chia sẻ: Thật lạ khi câu trả lời của anh là bài hát "As Long As You Love Me". Những giai điệu ngọt ngào của bài hát đã làm em rung rinh và đồng ý trước sự chân thành của anh sau những ngày tháng mình yêu nhau.

Anh không quan tâm em là ai? Hay em đến từ đâu. Hay em đã làm gì. Chỉ cần em yêu anh. Dù em có là ai. Dù cho em có đến từ đâu. Chẳng cần biết em đã làm gì. Chỉ cần em yêu anh là được.

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 3 để có cơ hội nhận quà tặng là những chiếc túi, ví bằng da thật của thương hiệu TT Handmade Leather. Xem chi tiết thể lệ tại đây.