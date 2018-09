Cặp đôi Hà Nội tự chụp ảnh cưới qua các chuyến đi

Phương và Toàn dành một năm để cùng nhau ghi lại các hình ảnh lãng mạn ở rất nhiều nơi, từ Hà Nội, Mộc Châu đến Hà Giang, Y Tý và Lý Sơn cho album cưới.

Cặp đôi Anh Phương - Khánh Toàn muốn bộ ảnh cưới sẽ là những hình ảnh ghi lại các kỷ niệm đẹp nhất về những nơi mà cả hai đã đặt chân đến. Vì vậy nếu lựa chọn một studio hay chọn kiểu chụp ảnh cưới như bình thường sẽ không phù hợp và hơn hết, sẽ không để lại những ký ức riêng khi hai người tự hoàn thành bộ ảnh. Phương và Toàn lần đầu tiên có ý tưởng tự chụp ảnh cưới vào tháng 3/2014.

Cô dâu Anh Phương chia sẻ: "Hai chúng mình đều có chung sở thích đi phượt và chụp ảnh nên sau khoảng 3 năm yêu nhau, chính xác là hôm sinh nhật mình (7/3/2014), mình có ý định tự chụp ảnh cưới. Ban đầu chỉ là nói cho vui, nhưng cuối cùng cả hai đều đã thực hiện được. Chú rể thường chỉ thích chụp ảnh mà không quen làm mẫu nên ban đầu cũng ngượng ngùng, nhưng sau đó còn hăng hái hơn cả cô dâu. Mỗi người một quan niệm khác nhau, với chúng mình, ảnh cưới đơn giản chỉ là có thêm váy cưới, có hoa, vest… còn mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên".

Lý do để cả hai chọn cách khác biệt này vì cả hai đến với nhau, yêu nhau nhiều hơn qua những chuyến du lịch bụi. Cặp đôi có khả năng chụp ảnh tốt, có sẵn máy ảnh cũng như có thể tự làm stylist cho bộ ảnh nên Phương và Toàn đều tự tin khi tự chụp ảnh cưới.

Với khoảng một năm thực hiện bộ ảnh cưới, cặp đôi có khá nhiều thời gian, chọn nhiều địa điểm chụp ảnh, vì mỗi nơi đều có nhiều kỷ niệm hoặc là miền đất mới mà cả hai muốn thử thách và khám phá.

Hình ảnh cô dâu dịu dàng trong mùa cúc họa mi ở cầu Long Biên Hà Nội đẹp lãng mạn.

Hà Nội là nơi đầu tiên Phương muốn chọn làm nơi chụp ảnh cưới. Vì dù thành phố "đất chật người đông" nhưng đi đâu xa, cô gái lãng mạn cũng nhớ về Hà Nội với những vẻ đẹp rất riêng nơi đây, nhớ về "nơi tình yêu bắt đầu". Những hình ảnh đặc trưng như phố cổ, cầu Long Biên, hay Hà Nội mùa cúc họa mi, mùa hoa cải ngợp vàng đều được Phương đưa vào album cưới.

Giữa phố cổ đông đúc, cả hai lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ...

... và tình cảm bên nhau.

Những tấm ảnh được Phương và Toàn góp nhặt trong những chuyến đi, trải nghiệm cuộc sống ở những vùng đất cả hai yêu thích.

Cặp đôi cũng chọn Sóc Sơn với cánh đồng lau bát ngát bao quanh hồ nước tự nhiên để chụp ảnh. Phương và Toàn còn chọn nhiều địa điểm xa hơn như Hà Giang, Mộc Châu, Mù Căng Chải, Y Tý, đều là những nơi quen thuộc với dân du lịch bụi. Chuyến đi chụp ảnh vừa là chuyến đi trải nghiệm ngắm cảnh thiên nhiên, từ thiện... Riêng chuyến đi chụp ảnh ở Mộc Châu, cặp đôi còn mang theo chú cún nhỏ Bư Bư 3 tháng tuổi đi chụp ảnh cùng.

Hai người dự đính đi Mộc Châu trong 3 ngày, nên không có ai chăm chú cún nhỏ Bư Bư ở nhà. Vậy là Phương và Toàn quyết định mang chú cún cùng đi "phượt". Chú cún 3 tháng tuổi trở thành nhân vật phụ đặc biệt nhất trong bộ ảnh cưới khi được đưa lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào để chụp ảnh cưới cùng hai người.

Khung cảnh bầu trời mênh mông giữa núi trùng điệp trở thành background lãng mạn.

Cặp đôi ghi lại nhiều hình ảnh đẹp trong thung lũng hoa cải trắng.

Cô dâu Anh Phương chuẩn bị nhiều trang phục cho bộ ảnh cưới, từ những bộ váy áo đơn giản đến váy cưới lộng lẫy.

Trong những địa điểm đến, Lý Sơn là nơi được cặp đôi dành nhiều tình cảm. Cả hai biết Lý Sơn qua album của một người bạn và ngay lúc đó đã "bị hút hồn" bởi làn nước xanh ngắt cùng con đường uốn lượn nhìn từ trên cao. Vì vậy Phương và Toàn đã lên kế hoạch đến hòn đảo nhỏ để chụp ảnh cưới. Cặp đôi cũng ưu ái in riêng một album cưới thực hiện tại đây để lưu giữ những kỷ niệm không bao giờ quên.

Chuyến đi đến Lý Sơn để lại cho Phương ấn tượng khó phai nhất.

Khó khăn đầu tiên là chuyến bay Hà Nội - Chu Lai bất ngờ bị hủy bỏ. Nhưng cặp đôi không bỏ cuộc và một mực nói rằng: "Không thể quay về nhà được, bằng mọi cách phải đến Lý Sơn". Thay vì đến Chu Lai, đôi trẻ chọn đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, và bắt buộc phải chọn taxi để đi suốt đêm đến cảng Sa Kỳ. Cuối cùng cả hai cũng đến nơi như dự định.

Sau khi thực hiện album, Phương có gửi ảnh cho một người bạn làm homestay ở Lý Sơn để làm kỷ niệm và được khá nhiều bạn trẻ biết đến hành trình chụp ảnh cưới của cả hai.

Từ đầu năm 2014, Phương may 3 chiếc váy cưới khác nhau. Trong quá trình chụp ảnh, cô cũng mượn thêm 3 chiếc váy nữa. Tất cả các thiết kế đều là sản phẩm của thương hiệu váy cưới Adin tại Hà Nội. Có nhiều chiếc váy Phương cùng nhà thiết kế đi chọn vải tỉ mỉ, lên phom dáng. Phong cách váy khá đa dạng, từ chất liệu nhẹ nhàng đến khá to và nặng. Phương chia sẻ, mỗi lần đi chụp, cô mang một hoặc hai chiếc váy. Việc tự mang váy cưới cũng khá mất công, ví dụ phải giữ váy trong vali hoặc balo to, phải mang thêm cả bạt, khăn to để thay váy ngoài trời. Sau mỗi lần đi chụp, Phương đều tự giặt váy bằng tay để giữ gìn váy luôn mới dành cho ngày cưới. Để bộ ảnh hoàn hảo, cô cũng chọn váy theo tiêu chí phải phù hợp với địa điểm và dễ di chuyển, thay đổi.

Không chỉ tự chọn lựa váy cưới mà ngay cả hoa, Phương cũng tự làm. Dù sử dụng hoa thật khi chụp ảnh ở những địa điểm gần hay hoa giả trong các chuyến đi xa, Phương đều lựa chọn từng bông thật tỉ mỉ và tự ghép lại theo ý mình.

Nếu trong ngày chụp ảnh dùng hoa thật, cô sẽ tự lên chợ hoa Quảng Bá chọn từng bông hoa về bó. Trong những chuyến đi xa, cần mang theo hoa giả, Phương cũng lựa chọn từng bông hoa và ghép lại theo ý mình.

Về những khó khăn khi tự chụp ảnh cưới, cô dâu yêu du lịch cho biết: "Mình đặt chân máy để tự chụp cho nhau, nhưng cũng có buổi chỉ chụp được vài tấm là may mắn lắm rồi. Thỉnh thoảng mình có nhờ bạn bè giúp đỡ để thuận tiện hơn, ví dụ như sau khi đã thiết lập mọi chế độ cần thiết cho tấm ảnh, mình nhờ bạn bấm máy liên tiếp và chúng mình sẽ cố gắng diễn. Có lúc mình lại nhờ bạn tung váy cưới, hay ủng hộ về tinh thần. Thật ra nhiều lần mình cũng chán nản vì chụp mãi không được ảnh ưng ý, hoặc nhờ bạn chụp lại out nét, khi xem lại ảnh chỉ muốn khóc vì quá tiếc".

Nhưng cuối cùng, album cưới của Anh Phương - Khánh Toàn cũng đã lưu giữ lại được rất nhiều kỷ niệm đẹp, ghi dấu lại chặng đường tình yêu của hai người. Sau hơn một năm kể từ ngày lên ý tưởng về bộ ảnh cưới đặc biệt, cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào tháng 6 vừa qua. Phương chia sẻ" Ngày 23/9 là kỷ niệm 3 tháng ngày cưới, hai vợ chồng xem lại album cưới và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy và niềm hạnh phúc ấy. Chồng mình còn bảo: Còn ta với... tất cả nồng nàn'!"

Linh Linh (thực hiện)