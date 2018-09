Cặp đôi Hà Nội quay clip cưới đẹp như phim ở Hạ Long

Tiến Mạnh, đại diện ekip thực hiện cho biết, với ý tưởng cầu hôn mà cô dâu đưa ra, ekip phải tìm một chiếc cầu đẹp, để treo những bức ảnh, trang trí bóng bay và quan trọng nhất là ôtô có thể đi đến được để có thể quay cảnh chú rể mở cốp xe, chùm bóng bay bay lên cùng dòng chữ lãng mạn "Will you marry me".