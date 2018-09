Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to. Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ.

Bạn Dương Thị Thúy Hạnh chia sẻ: Trên thế giới to to, có hai người nho nhỏ. Tình yêu đẹp không phải là được bên nhau, được ôm nhau, được hôn nhau, không xa rời một giây phút nào. Mà tình yêu đẹp là tình yêu đong đầy quan tâm, không toan tính lợi dụng, biết nhường nhịn lẫn nhau, biết thay đổi vì nhau đúng không chồng?

Cún vẫn nhớ trong món quà chồng tặng kèm dòng chữ: "Bắt đầu từ lúc này, chồng sẽ cõng vợ bước qua một trang sách mới, trang sách của yêu thương và hạnh phúc, trang sách của những tinh khôi và mát trong". Nhớ nhớ lắm và luôn tâm đắc một câu nói: Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu thật to. Tình yêu thật to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ. Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười thật to to. Cảm ơn vì có anh bên đời.

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 7 và 8 với cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 1 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.