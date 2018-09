Tự chụp ảnh cưới là quyết định táo bạo nhất của chúng tôi. Có lẽ tôi là cô dâu can đảm nhất khi tự make up và làm tóc.

Bạn Nguyễn Ngọc Yến Hoàng chia sẻ: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Cảm ơn anh thêm ngày nữa yêu em". Tình yêu của tôi bắt đầu từ tình bạn. Ấn tượng ban đầu của tôi, anh ấy là anh chàng chân thật và hay nhìn tôi cười ngây ngốc. Chúng tôi chính thức yêu nhau đã được 7 năm rồi nhưng anh đã và vẫn luôn quan tâm, yêu thương, nhường nhịn tôi cho dù tôi phạm lỗi hay bướng bỉnh.

Ai đó đã hỏi tôi sao không chọn người chín chắn để được yêu thương và có cuộc sống đỡ vất vả hơn? Ai đó đã bảo tôi tình yêu đầu là mối tình đau và hay vụn vỡ. Ai đó đã cho rằng tình học trò là mối tình trẻ con và ít bền vững. Nhưng không, với tôi, mối tình này là duy nhất và mãi mãi. Vì tình yêu chân chính thì phát xuất từ con tim chứ không phải tuổi tác hay vật chất.

Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa chúng tôi sẽ chính thức chung sống với nhau. Mong rằng tình yêu này của chúng tôi sẽ bền vững và hạnh phúc mãi. Như bao cô gái khác, tôi yêu thích chụp hình. Và chính vì vậy, bộ ảnh cưới này chúng tôi quyết định tự chụp. Đây có lẽ là quyết định táo bạo nhất với rất nhiều cô gái.

Rất may mắn cho chúng tôi vì được người anh đam mê chụp hình (chỉ là đam mê chứ không phải chuyên nghiệp) chụp cho chúng tôi. Chồng tương lai của tôi lo phần chỉnh sửa ảnh. Tôi tự make up và làm tóc. Có lẽ tôi là cô dâu can đảm nhất của năm, phải không?

