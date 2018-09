Biết chấp nhận nhau là hạnh phúc

Chỉ khi yêu và tôn trọng nhau thực sự, mới khiến hắn và mình bền bỉ như vậy (có vẻ lạc quan và tình yêu vẫn màu hồng nhỉ!)

Bạn Trần Tuyết Nhung chia sẻ: "Hạnh phúc của em là trách nhiệm của anh" - Hừm, câu nói của hắn làm mình suýt ngã nhào vì liên tưởng đến cuộc sống tiền... hậu...hôn nhân.

Ờ, nếu như cách đây 8 năm 5 tháng 15 ngày, mình không nghe lời xúi giục của hai đứa bạn, không đồng ý đi chụp ảnh Hàn Quốc với hắn, không nhận tâm thư kẹp trong quyển Atlat, không đọc lưu bút cuối năm hắn viết, không làm cái điều "gây shock" cuối năm... thì chắc giờ, just an example... Hắn không phải siêu nhân, hắn đã từng "hư" khiến mọi thứ bế tắc, nhưng chắc do mình "cứng như một quả trứng" nên rồi lại thông.

Mình chưa bao giờ đề cao hắn, mình đã bảo mình bớt cầu toàn, chỉ cần biết "Nhung là ai" khi bên cạnh hắn thế là đủ. Mình chịu, khi phải nói: yêu hắn trọn đời, yêu đến sông núi đá mòn, nghìn năm mãi mãi! Mình chỉ yêu vừa đủ thôi, vừa đủ để đáp lễ những gì hắn làm cho mình, đủ để hắn "enjoy the little things"

Chỉ khi yêu và tôn trọng nhau thực sự, mới khiến hắn và mình bền bỉ như vậy (có vẻ lạc quan và tình yêu vẫn màu hồng nhỉ!) Vì mình và hắn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để thử thách, nên tình yêu này còn chứa đựng cả lòng dũng cảm. Hắn và mình đã sẵn sàng. Đến đi!