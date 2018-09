Mãi giữ trong lòng một chút yêu, một chút thương, và một chút nhớ, em tin mình có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Trâm chia sẻ: Đến từ miền Trung nắng gió, em mang trong mình một chút chân thật và lam lũ. Đến từ miền Tây nước lũ, anh lại mang trong mình một nét hiền lành, dễ mến. Tình yêu của mình bắt đầu từ những ngày xa quê, nhưng ấm áp biết bao...

Gặp được nhau là nhờ chữ "Duyên", đến được với nhau là nhờ chữ "Nợ". Em sẽ cố gắng mang cả cuộc đời này để trả nợ cho anh, anh cũng vậy nhé. Mãi giữ trong lòng một chút yêu, một chút thương, và một chút nhớ, em tin mình có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời này. Love you so much.

