Bảo Bình - Song Ngư

Đâu ai ngờ chúng ta lại có duyên phận đến với nhau đầy kỳ diệu thế anh nhỉ.

Bạn Nguyễn Thị Thúy Nga chia sẻ:

Hà Nội, ngày 1/4/2013

Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội

Thời gian: Khoảng 20h (sau khi hai đứa đi ăn uống no nê)

Anh: "Làm người yêu anh nhé!"

Ngày 1/4 là ngày của "tụi FA" nên chúng tôi liên hoan với nhau về những điều hạnh phúc chỉ có FA mới xứng đáng được hưởng. Nhưng đâu ai ngờ, đó lại là ngày se duyên giữa hai chúng tôi! Và giờ đây, càng bất ngờ hơn khi tôi đang ngồi trước bàn máy tính lạch cạch gõ và gửi những dòng yêu thương tới một ai đó...

"Gửi tới người em yêu thương, người em gửi gắm trọn đời này. Đâu ai ngờ chúng ta lại có duyên phận đến với nhau đầy kỳ diệu thế anh nhỉ. Cứ như một tạo hóa, một điều đã được định sẵn vậy. Giờ đây em mong chờ đến ngày 23/10 lắm, tình yêu của em ạ. Ngày đó chúng ta sẽ chính thức là của nhau mãi mãi".

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

One thing you can be sure of I never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you

You ought to know by now how much I love you

The world may change my whole life through but

Nothing's gonna change my love for you

