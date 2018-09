Ảnh cưới ngôn tình của cô gái Việt và chàng lính hải quân Mỹ

Cặp đôi duy trì tình yêu xa trong hơn một năm thì Ngọc quyết định trốn gia đình sang Nhật để gặp Michael. 10 ngày ở Nhật là 10 ngày hạnh phúc nhất của cặp đôi khi họ được ở bên và chăm sóc cho nhau như những đôi tình nhân thực sự. “Khi chia tay, cả hai đã không giấu nổi những giọt nước mắt. Anh nói với mình rằng: I love you. We will be together forever. I promise (tạm dịch: Anh yêu em. Chúng mình sẽ bên nhau mãi nhé. Anh hứa.)", Ngọc bồi hồi kể lại.