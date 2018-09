Ảnh cưới ngày bão của Miss Kim Phượng

Dù thực hiện vào giữa thời điểm mưa bão đổ bộ vào Đà Nẵng, nhưng ảnh cưới của Miss Ngôi Sao 2011 vẫn lung linh và rạng rỡ.

Cuối tuần vừa qua, Miss Ngôi Sao 2011 Kim Phượng tổ chức cưới tại quê nhà Cần Thơ. Cũng trong hôn lễ, cô chính thức công bố những bức ảnh cưới của mình. Ảnh cưới của người đẹp được thực hiện tại Đà Nẵng vào giữa tháng 9. Chia sẻ về chuyến đi chụp ảnh cưới, Miss Ngôi Sao cho biết, trước ngày đi, cô thường xem dự báo thời tiết ở Đà Nẵng mà không ngờ đúng ngày cả ê-kíp tới nơi, bão lại về nhanh và đột ngột. 'Khi nào đi chụp ảnh quan trọng, mình đều mắc mưa. Hồi thi Miss Ngôi Sao, mình cũng chụp bộ ảnh trong mưa, tới lần đi chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng này không chỉ mưa mà bão luôn!", Phượng tâm sự.

Kim Phượng dành khoảng 4 ngày để chụp ảnh cưới tại Đà Nẵng và Hội An, trong đó các địa điểm được cô lựa chọn là khu du lịch Bà Nà, phố cổ Hội An và biển Đà Nẵng. Khi lên Bà Nà, Miss Ngôi Sao hy vọng, cô dâu và chú rể sẽ có những bức ảnh với phông nền là tòa lâu đài lộng lẫy mang phong cách châu Âu. Nhưng đúng lúc chụp, bão về nên cả ê-kíp chỉ thực hiện một số cảnh ngoài trời, còn lại đều chụp trong lâu đài. Tới ngày chụp ở Hội An, trời hửng nắng, mang đến không khí đẹp cho bộ ảnh cưới.

Khi thực hiện album cưới, Phượng nhận được sự giúp đỡ của bạn bè thân thiết. Người chụp những bức ảnh cho cô là studio quen thuộc tại Cần Thơ còn nhà thiết kế Minh Châu đã thiết kế cho cô chiếc áo dài riêng cho buổi chụp hình.

Bộ ảnh của Kim Phượng có sự hỗ trợ trang điểm và làm tóc Lý Minh Phúc.

Linh Linh

Ảnh: Cửu Long Studio