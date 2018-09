Ảnh cưới mùa lá rụng ở Hàn Quốc của cặp đôi yêu phim Hàn

An và Ngân vốn là hàng xóm ở Long An, tuy nhiên, lúc này, cặp đôi chưa dành nhiều thiện cảm cho nửa kia. 5 năm trước, cả hai tình cờ gặp lại nhau ở Sài Gòn khi Hoàng An về nước sau quãng thời gian du học còn Ngân là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Bách khoa TP HCM.