Ảnh cưới đầy nắng và gió

Mặc dù không có được bộ ảnh cát vàng, biển xanh, nắng, gió anh và em nhưng chúng ta đã có một ngày cũng đầy nắng, đầy gió, đầy ngượng ngùng và hạnh phúc.

Bạn Phạm Thị Cẩm Tú chia sẻ:

"Let's take a walk together near the ocean shore

Hand in hand you and I

Let's cherish every moment we have been given

For time is passing by".

