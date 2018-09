13 bức ảnh cưới ấn tượng năm 2018

Bức ảnh chụp hôn lễ đồng tính của một cặp uyên ương Việt cũng góp mặt trong danh sách này.

Mới đây, tạp chí Junebug Weddings vừa công bố những bức ảnh cưới xuất sắc chiến thắng hạng mục "Best Destination 2018", một trong những giải thưởng thuộc khuôn khổ của cuộc thi "Best of the Best" diễn ra thường niên.

Ảnh được chụp trên nền tuyết tại Queenstown, New Zealand bởi Benjamin Lane và Sirjana Singh.

Ảnh được chụp ở cánh đồng Rhinland-Palatine, Đức bởi Mladen Panic. Bố cục của bức ảnh được chia làm đôi tạo sự tương phản về màu sắc.

Ảnh cưới của cặp đồng tính được chụp bởi Phan Tiến tại núi Bài Thơ, Quảng Ninh, cách 200m so với mực nước biển.

Cô dâu, chú rể không ngần ngại trao nhau nụ hôn dưới nước. Ảnh được chụp ở Maui, Hawaii, Mỹ bởi Dina Chmut.

Ảnh được chụp ở Punta Mita, Mexico bởi Ana Hinojosa.

Cô dâu chú rể tạo dáng giữa bốn bề là nước, bức ảnh mang tông màu lạnh. Ảnh được chụp ở Venice, Ý bởi Natalie Watts.

Ảnh được chụp với bố cục đường chéo giao nhau. Tấm hình được thực hiện ở giữa khu rừng Glen Oaks Big Sur, California, Mỹ bởi Elisabetta Redaelli.

Hình ảnh 'bắt trọn' dải ngân hà được ghi lại ở Cartagena, Colombia bởi Otto Haring.

Ảnh được chụp ở Pandawa, Bali, Indonesia bởi Van Middleton.

Nhiếp ảnh gia đã ứng dụng hiện tượng vật lý phản xạ ánh sáng trên bề mặt nhẵn để thực hiện tấm hình này. Ảnh được chụp ở đỉnh Roy's Peak, New Zealand bởi Hendra Lesmana.

Nhiếp ảnh gia Gary Evan cũng áp dụng hiện tượng phản xạ ánh sáng để tạo nên tấm hình này. Ảnh được chụp ở Pura Lempuyang Luhur, Bali, Indonesia.

Cô dâu chú rể không ngại khó khăn leo lên núi đá hiểm trở để cho ra đời tấm ảnh đẹp. Ảnh được chụp ở Snaefellsnes, Iceland bởi Lukas Piatek.

Ảnh được chụp ở biển Karekare, Auckland, New Zealand bởi Olga Levien.

Hằng Trần