0909 - Bắt đầu yêu

Vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh, mình đã lên kế hoạch trả thù bằng cách buộc cả đời anh vào cuộc sống cùng mình.

Bạn Trương Hồng My chia sẻ: Nếu em thích người lãng mạn thì em hãy tìm người lãng mạn mà yêu. Anh - 1984, còn My - 1990, so với anh, My kém hơn anh 6 tuổi, cái tuổi mà người ta thường bảo hai đứa về ở chung nhà sẽ khắc khẩu lắm đấy. Ấy vậy mà chưa về chung nhà là thấy rõ rồi vậy mà còn... tìm hiểu để yêu đương.

Đó là một ngày đẹp trời với bao mơ mộng về cánh cửa màu hồng của đôi lứa yêu nhau. Mình bày tỏ mong muốn người yêu thể hiện tình cảm quan tâm với mình nhiều hơn để mình không còn cảm thấy trống vắng, cô đơn mà thay vào đó là cảm nhận luôn được yêu thương. Anh nói với mình: "Em ơi, người 30 tuổi yêu khác bé 24 tuổi em ơi". Rồi anh còn nói: "Nếu em thích người lãng mạn thì hãy tìm người lãng mạn mà yêu". Câu nói như nửa thật nửa đùa làm mình nghẹn ngào giận lắm.

Rồi mình tiến hành kế hoạch trả thù câu nói của anh bằng cách buộc cả đời anh vào cuộc sống của mình từ hôm nay và mãi mãi về sau. Còn bây giờ, hơn cả yêu rồi nên chúng mình phải cưới thôi. Ảnh cưới là chúng mình chụp tại biển Vũng Tàu xinh đẹp và ngôi trường mà đã đem đến tình yêu cho chúng mình. Chúc các cặp đôi vợ chồng luôn có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhé!

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 11 tới tháng 1/2015 để có cơ hội nhận quà tặng giá trị của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem chi tiết thể lệ tại đây.