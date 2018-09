Yêu một người nội tâm

Nếu một người nội tâm từng đến trong đời bạn thì đó mãi là một dấu ấn đặc biệt không thể nào quên.

Hồ Tịnh Thủy

Một trong những lý do khiến đàn ông hoặc phụ nữ sâu sắc kết hôn muộn là bởi vì họ đã cô đơn quá lâu. Họ không yêu để lấp khoảng trống. Họ chỉ yêu khi gặp đúng đối tượng mình cần. Và một khi đã yêu, tình yêu với họ vô cùng muôn màu và thiêng liêng. Họ thà sống một mình còn hơn bắt cặp với người họ không thích. Sự cô đơn kéo dài vô tình cũng trở thành thói quen, biến thành một bức tường ngăn cách họ kết nối với thế giới bên ngoài. Cô đơn, rụt mình vào thế giới của riêng mình là phản ứng tự vệ an toàn, giúp họ tránh khỏi những va vấp, khổ đau từ những đỗ vỡ của các quan hệ mới, cũ đem lại hay những điều quá nhạt nhẽo so với tâm hồn họ. Đừng trách móc hay buồn phiền khi bạn gởi một thông điệp nào đó đến họ mà không được đáp trả. Lặng im là bản tính của những người sâu sắc nội tâm. Nhưng vẫn hãy cứ tin đi, rằng họ luôn ghi nhớ bất cứ sự quan tâm nào từ bạn. Cuộc sống cô đơn của họ sẽ thực sự thay đổi khi có sự tác động mạnh tích cực và bền bỉ từ bên ngoài. Không hẳn từ họ mà từ chính bạn.

Nếu bạn nhận được tín hiệu phản hồi tốt từ họ, hãy nhẹ nhàng ở bên và bước vào cuộc đời họ một cách chậm rãi nhưng hãy luôn nhớ rằng, dù họ có thoải mái với bạn bao nhiêu đi nữa, cũng đừng cố lôi kéo họ bước vào thế giới chung của bạn. Đó là điều cấm kỵ. Bởi ban đầu, có thể vì vui vẻ họ sẵn lòng làm điều bạn muốn nhưng không lâu sau đó, họ sẽ nhanh chóng tìm cách thoát ra để trở về "ốc đảo" của riêng mình. Ốc đảo riêng - là nơi nương náu tâm hồn họ. Họ sẽ không sống được nếu thiếu đi ốc đảo ấy. Đó là lý do giải thích tại sao mặc dù yêu bạn nhưng sẽ có nhiều khoảng thời gian họ không “cần” bạn.

Những cá thể nội tâm sâu sắc rất ít khi giận, ghét người khác. Nên nếu bạn cảm nhận sự lơ là từ họ cũng khoan vội cho rằng họ giận, ghét bạn. Chỉ đơn giản là họ muốn được một mình. Đừng vì thế mà giận hờn, trách móc hay muộn phiền. Họ không bao giờ muốn trở thành gánh nặng cho người khác, không muốn cách sống của họ ảnh hưởng đến bạn. Nếu bạn không hiểu điều này và tiếp tục buồn phiền, lo lắng thì cách tốt nhất họ sẽ làm là... rời xa bạn. Rời xa bạn, không có nghĩa là không còn yêu, hết yêu. Đấy là một trong những đặc điểm tiêu biểu nhất của những người sâu sắc và sống nội tâm.

Nếu bạn yêu một người như thế và muốn có họ mãi mãi, đừng cố phá bỏ ốc đảo của họ. Hãy học cách chấp nhận thế giới riêng ấy. Chấp nhận, thậm chí ngay cả những lúc bạn cô đơn và cần họ nhất. Dù hay tỏ ra lạnh lùng khi đón nhận tình cảm của bạn nhưng đừng vội vàng, tự ái, sĩ diện và từ bỏ. Hãy nhớ rằng, trái tim của họ cũng làm từ máu thịt, họ cũng có tâm hồn. Thế nên, họ vô cùng hạnh phúc khi nhận được tình yêu từ bạn.

Dù có vẻ khô khan, lạnh lùng và ít thể hiện tình cảm nhưng bù lại, một khi họ thể hiện tình cảm thì không ai hết, chính bạn là người sẽ cảm nhận được rằng, bạn là người hạnh phúc nhất thế gian này. Không kể tình cảm, sự ngưỡng mộ, lòng yêu quý mà họ dành cho con người nói chung, họ hầu như không quan tâm ai đặc biệt, ngoài người họ yêu. Họ, những con người sâu sắc nội tâm, lạnh lùng nhất, khô khan nhất cũng lại là người giàu tình cảm nhất, đa tình nhất và thủy chung nhất.

Nếu không hiểu họ, yêu họ bạn sẽ thấy mình là người khổ đau nhất thế gian. Ngược lại, nếu hiểu họ, bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trần thế. Rất nhiều người yêu họ nhưng sẽ có rất ít người có thể khiến họ yêu. Đó chắc hẳn cũng phải là một người sâu sắc nhưng quan trọng hơn cả để mối quan hệ tồn tại lâu bền, người đó cần phải có một tấm lòng kiên nhẫn, bao dung và giỏi giả lơ. Kiên nhẫn, để đợi chờ. Bao dung, để hy sinh, chịu đựng và giả lơ để chấp nhận cả những lúc họ “thiên thần” nhất và cả “ác quỷ” nhất. Người sâu sắc nội tâm, là một cá thể huyền bí đầy mâu thuẫn.

Nếu bạn đã thể hiện tình cảm của mình với họ nhưng không nhận được sự quan tâm, đừng cố gắng tiến sâu hơn. Họ dễ mủi lòng với tình đời, tình người, nhưng lại khá cứng cỏi và lí trí trong việc từ chối một người họ không yêu.

Có thể bạn sẽ thấy biết ơn khi yêu họ và cũng có thể ân hận vì điều đó nhưng chắc chắn một điều, nếu họ từng đến trong đời bạn thì đó mãi mãi là một dấu ấn đặc biệt không thể nào quên.

Vài nét về tác giả:

Mặt hồ gợn sóng nhưng lòng thì lặng và sâu - Hồ Tịnh Thủy.

