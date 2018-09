'Rất may là lòng sông cạn không thì ngày vui hóa ngày buồn', một độc giả viết.

Chiếc xuồng chở đoàn rước dâu khoảng hơn chục người bao gồm cô dâu, chú rể và các quan khách đang qua sông thì bất ngờ bị lật khiến tất cả mọi người đều bị ngã nhào xuống dòng nước. May mắn khu vực nơi chiếc xuồng bị lật nước cạn nên mọi người trong đoàn đều an toàn tuy nhiên đồ đạc, điện thoại đều bị ướt.

Đoạn video do tài khoản Huỳnh Quốc Trọng đăng tải và cho biết đây là đoàn rước dâu ở Đồng Tháp. Vì chủ chiếc xuồng chở quá số lượng người nên mới xảy ra sự cố trên. Ngay sau đó, gia đình hai bên đã bố trí một chiếc xuồng máy khác để nghi lễ rước dâu được tiếp tục diễn ra.

Xuồng bị lật, cô dâu chú rể lội bì bõm trên sông

Đoạn video sau khi được đăng tải đã lập tức nhận được sự chú ý và chia sẻ. Đa phần mọi người đều chia buồn với cô dâu và chú rể vì gặp xui xẻo trong ngày cưới. Họ cũng cho rằng đây sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với cặp đôi. Tài khoản Phi Yến nói: "Chở quá tải là thứ nhất, thứ hai là do một phần từ người cầm lái. Ôi xui quá là xui". "Khổ thân. May mà an toàn cho cô dâu chú rể và các khách mời là hạnh phúc lắm rồi", tài khoản Văn Hiển viết.

"Đám cưới này quá là nhiều ấn tượng luôn, về sau kể lại cho con cho cháu nghe chắc cười muốn xỉu quá", Facebooker Anh Thu chia sẻ. "Rất may là lòng sông cạn không thì ngày vui hóa ngày buồn. Thôi không sao, chúc cô dâu chú rể làm ăn tiền vào như nước, may mắn và hạnh phúc nha", một Facebooker khác bình luận.

Ying Ying