Xúc động phát biểu của cậu bé 13 tuổi trong đám cưới mẹ

'Chú đã đến và đã làm cho mẹ tôi rất hạnh phúc. Chú cũng đối với tôi như một người bố, đưa tôi đi chơi, chơi bóng với tôi'.

Anh Kenny

Cuối năm ngoái, vợ chồng tôi đi dự đám cưới C.

C. là bạn học MBA của cả chồng tôi và tôi, tuy nhiên chúng tôi được mời đến đám cưới vì mối quan hệ của chồng tôi và C. chứ tôi với C. không thân lắm. Bẵng đi một thời gian, qua Facebook chúng tôi được biết C. có hẹn hò với một cô gái. Qua những tấm ảnh có thể thấy cô ấy rất đẹp.

Cô dâu của C. là người Việt. C. là người Phi (Phi ở đây là Philippine nhé chứ ko phải Phi châu). Đám cưới châu Á nên rất đông (250 người). Bên này trung bình một đám cưới chỉ có khoảng 80 -100 người. Đám cưới 200 người là to rồi.

Chúng tôi đến một lúc thì vào làm lễ. Cũng cô dâu chú rể, phù dâu phù rể lần lượt vào, người làm lễ đọc lời thề đôi bên, cùng trao nhẫn nói lời hẹn ước.

Đến khi chú rể phát biểu, C. nói: "T., hôm nay là 3 năm, 2 tháng, X ngày Y giờ Z phút (tôi không nhớ chính xác) chúng ta quen nhau. Em đã cho tôi thấy tôi là người đàn ông may mắn nhất thế gian". Nói đến đấy chú rể nghẹn giọng, mọi người ồ lên.

Cũng không có gì đáng nói nhiều, dù lời phát biểu ấy rất dễ thương. Khi đi dự lễ cưới ở đây, tôi cũng được chứng kiến nhiều màn "tỏ tình" rất độc đáo trước bàn dân thiên hạ vì lễ cưới thực sự là dành cho họ, với sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết, chứ không phải là buổi "trả nợ miệng". Tôi còn nhớ khi tôi đám cưới ở Việt Nam, khi chồng tôi đứng lên phát biểu đôi lời, nhìn xuống thấy bà con xôn xao trò chuyện, mỗi người một việc, anh ấy cắt béng luôn bài phát biểu còn... một nửa. Sau này ngoại trừ chị thợ ảnh cứ khen là đám cưới cảm động, vài đứa bạn tôi còn đùa: "Phát biểu dài thế, lại đói, mãi chả được ăn".

Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì mẹ của mình đã tìm được người đàn ông của mẹ. Mẹ là người tuyệt vời, và là người xứng đáng được hạnh phúc. Ảnh minh họa: EasyWedding.

Trong mấy người phù rể, có một cậu con trai trông khá trẻ, và khá cao lớn. Sau khi C. và T. phát biểu xong, trao nhẫn xong, cậu ta cầm lấy micro. Và đây là bài phát biểu của cậu (tôi chỉ nhớ ý chính):

"Xin chào mọi người, tôi tên là X., tôi là cậu con trai 13 tuổi của cô dâu.

Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì mẹ của mình đã tìm được người đàn ông của mẹ. Mẹ là người tuyệt vời, và là người xứng đáng được hạnh phúc. Chú đã đến và đã làm cho mẹ tôi rất hạnh phúc. Chú cũng đối với tôi như một người bố, đưa tôi đi chơi, chơi bóng với tôi, làm những điều mà 'chỉ có những người đàn ông làm với nhau' mà mẹ tôi dù rất muốn đã không giúp tôi được. Và tôi rất hạnh phúc được thấy họ nên duyên vợ chồng".

Mặc dù biết cô dâu có con riêng, nhưng tôi vẫn bất ngờ khi thấy cậu bé cao lớn ấy vì cô dâu chỉ tầm tuổi tôi. Bài phát biểu của cậu bé rất xúc động. Nhưng đọng lại trong tôi hơn cả là lời nói của chú rể: "Anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này.

Có bao nhiêu người đàn ông trẻ trung, chưa vợ, sẽ nắm lấy tay của người phụ nữ đã một lần lỡ dở hôn nhân với một đứa con khá lớn, và tự hào nói với cả thế giới: 'Anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này'.

Có bao nhiêu người đàn ông sẽ yêu thương, chăm sóc đứa con riêng của người yêu như con mình, và nghẹn ngào trong ngày cưới nói với người yêu: 'Anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian này'".

Cái khoảnh khắc ấy chạm sâu vào trái tim tôi, để trong một lúc tôi thấy mình tin, rằng con người vẫn yêu với một tâm hồn trong trẻo và vị tha, rằng tình yêu sẽ khiến người ta đẹp đẽ vô cùng. Cái khoảnh khắc ấy để tôi tạm quên đi ở ngoài kia, ở một nơi xa người ta vẫn còn tranh cãi chuyện trinh tiết, dùng màng trinh để đánh giá đức hạnh của một người con gái, hay coi việc họ đã ly hôn là một tội lỗi nặng nề.

Cái khoảng khắc ấy để khiến tôi tin, một xã hội văn minh là khi con người ta cư xử tử tế với nhau, trân trọng nhau, một cuộc sống đáng mơ ước là khi con người mang đến hạnh phúc cho nhau bất kể khó khăn, chứ không phải là những thước đo về sự giàu có, hay thành đạt.

Mặc dù tôi biết nó chỉ là khoảng khắc thôi, dù rằng C. và cô dâu của anh sẽ tiếp tục cuộc sống của họ, và để có thể nắm tay nhau đi đến tận cuối con đường, họ còn phải trải qua vô vàn khó khăn, vô vàn những giây phút sẽ thử thách lời hẹn ước của họ.

Nhưng những khoảnh khắc như thế, khi người đàn ông nói cho cả thế giới biết họ yêu và trân trọng người phụ nữ của họ thế nào, sẽ là sự nâng đỡ khi con người tuyệt vọng và muốn buông tay. Bởi một đời người, có lẽ cũng chỉ có vài khoảnh khắc đáng nhớ thôi.