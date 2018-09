Xuất hiện nhiều facebook giả danh nghi can vụ trọng án

Cộng đồng phẫn nộ trước hàng loạt tài khoản Facebook giả của nghi can lập ra hòng câu like, lợi dụng sự quan tâm của dư luận.

Sau khi cơ quan điều tra công bố danh tính hai nghi can của vụ thảm sát 6 mạng người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), mạng xã hội ngay lập tức xuất hiện rất nhiều tài khoản facebook mạo danh hai nghi can của vụ án này là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến. Các fanpage này nhanh chóng đạt lượng like lớn chỉ sau vài giờ thành lập.

Nhiều facebook giả mạo hai nghi can.

Những page này chủ yếu chia sẻ link các bài báo xung quanh vụ trọng án, đăng tải những bức ảnh tình cảm của Nguyễn Hải Dương và nạn nhân Ánh Linh. Thậm chí một số fanpage còn dùng hình ảnh bé Na (bé gái 18 tháng tuổi duy nhất sống sót trong vụ thảm án) để câu like.

Một tài khoản giả mạo đắc ý vì tự nhiên được nổi tiếng.

Chiêu trò này dễ dàng bị cộng đồng mạng bóc mẽ bởi đây không phải lần đầu tiên xuất hiện các facebook giả mạo ăn theo các sự kiện nổi cộm với mục đích trục lợi cá nhân. Nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc và lên án những hành động này bởi chúng quá vô cảm trước nỗi đau không chỉ của gia đình nạn nhân mà của toàn xã hội.

