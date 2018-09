Xe tải bị cháy người dân lao vào hôi của, tài xế đứng khóc

Video người phụ nữ ra sức can ngăn, kêu mọi người trả lại đồ cho tài xế.

Video này đã ghi lại cảnh hàng chục người cầm bao và túi nilon đến lục xới, nhặt những vật dụng còn sót lại như bột giặt, dầu rửa bát… Tuy có một số người can ngăn, hét lớn: “Đừng có lấy của nó. Trả lại cho nó”, nhưng đám đông vẫn không ngừng lao vào, thậm chí còn trèo lên thùng xe để đào bới các vật phẩm chưa bị cháy. Tài xế bất lực chỉ biết đứng nhìn, khóc nức nở.

Không ít người sau khi xem video đều tỏ ra bức xúc, ngán ngẩm trước hành động của người dân: “Cảnh tượng đáng xấu hổ này khiến tôi vô cùng bàng hoàng về thái độ vô cảm của người dân ở hiện trường vụ tai nạn. Tại sao lại không giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn”.

Một tài khoản khác cũng cho biết: “Thật nhẫn tâm khi làm như vậy. Lấy về xài có được thoải mái không hay sẽ rất cắn rứt lương tâm. Mà thật ra nếu có lương tâm thì đã không làm như vậy rồi. Ác quá, cùng là người dân lao động với nhau mà lại nỡ hành xử như thế sao”.

Ngày 1/11, trên Quốc lộ 1D, đoạn qua phường Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định một xe tải chở hàng đã gặp tai nạn. Anh Lê Tấn Duy, 25 tuổi, tài xế điều khiển xe tải đã xác nhận sự việc và cho biết xe đang leo dốc rất chậm thì nghe tiếng nổ tách tách, đầu cabin bốc khỏi, sau đó lửa cháy nhanh, lan đến thùng hàng chở phía sau. Khi đám cháy đã được dập tắt, chỉ còn lại vài chiến sĩ công an bảo vệ hiện trường, người dân xông vào hôi của. Tuy công an và một số người dân khác đã ra can ngăn nhưng không được.

Maruko Chan