Xe container vượt ẩu, tài xế xe con phải lao xuống mương

Chiếc container vượt sang làn ngược chiều khiến tài xế ôtô có camera hành trình phải lao xe xuống mương để tránh.

Mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh một tài xế container vượt sang làn ngược chiều, gây tai nạn cho ôtô con có camera hành trình rồi bỏ chạy. Vụ việc xảy ra chiều 12/8 ở xã Việt Hùng (huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Anh Thái Sơn - người đăng video - cho biết: "Sau tai nạn, may mắn tất cả mọi người trên xe không ai bị sao. Còn ôtô thì bị hư hỏng nặng".

Dưới phần bình luận, nhiều người lên án hành động của tài xế container. Facebook Anh Tu Bui bức xúc: "Anh Sơn nên gửi video này cho công an điều tra, bắt được nên tước bằng vĩnh viễn. Lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, đúng là người không có đức". "May là xe ngược chiều có chỗ mà lao xuống, nếu như bên phải là vực sâu thì hậu quả không biết sẽ tới đâu nữa. Mong công an sớm vào cuộc xử lý vụ này", Facebook Dương Nhuận viết.

Cùng quan điểm, Facebook Trương Thanh Toàn bình luận: "Xem rõ sẽ thấy, lái xe có thể buồn ngủ hoặc không để ý. Chạy xe quá sát với ôtô tải phía trước nên giựt mình mới xử lý kiểu quáng gà thế. Chứ xe nối liền nhau vậy, tài xế nào mà dám vượt kiểu đó. Chạy sát không thấy ôtô sao mà vượt. Hy vọng công an bắt được tài xế này và tịch thu bằng vĩnh viễn".

