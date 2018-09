Biểu cảm hài hước cùng ca từ trào phúng, người xem sẽ 'cười lăn, cười bò' khi thưởng thức MV.

Từng gây sốt với MV phiên bản Việt Ai đó giống anh (Some one like you Parody - video nhái bản gốc với mục đích gây cười) giữa năm 2012, 5 ngày trước đây anh chàng Chung Chí Công đã tung ra một MV hài hước nhái bản hit Wrecking Ball của Miley Cyrus.

Đoạn video có tựa đề "Trái bi to" được thực hiện theo phong cách Parody đang thu hút sự thích thú của rất nhiều người xem.

Trong MV, người xem không khỏi bật cười với hình ảnh của chàng cựu sinh viên Ngoại Thương Tp.HCM. Đó là hình ảnh một anh chàng to béo, mình trần, mặt trăng điểm đậm, thể hiện bài hát và biểu cảm của Miley Cyrus trong MV gốc. Thậm chí cả những cảnh sụt sùi, giả vờ khóc lóc, cầm búa kéo lê trên mặt đất hay ngồi đung đưa trên một quả cầu lớn..., cũng được Chung Chí Công thể hiện một cách đầy sáng tạo theo lăng kính hài hước.

Hài hước cover Wrecking Ball phiên bản Việt

Không chỉ thu hút bởi cách phân cảnh hài hước, từng lời dịch cũng được nhóm tác giả thể hiện một cách chuẩn xác, tếu táo đúng với mục đích của video. Rất nhiều các bình luận tỏ ra thích thú khi xem MV này, bạn Trần Nguyên chia sẻ: "Hát hay, dịch sát nghĩa, xem cười lăn cười bò luôn. Video này đã 'xé tan lòng mình' :))". Nickname Joah Trần lại phục sát đất vì lời dịch của MV: "Mình đã cười gần chết khi xem đoạn Parody này. Mà công nhận, nhóm thực hiện dịch nghĩa sát với bản gốc thật đó".

Sau gần một tuần đăng tải, video Wrecking ball Parody phiên bản Việt đã thu hút hơn 195.000 lượt xem và hơn 2.000 lượt yêu thích.

Sydney

Video: YouTube