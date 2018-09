Will và Kaity Nguyễn bị tố xả rác bừa bãi sau khi quay MV tại Đà Lạt

Will đã liên lạc với ekip thực hiện MV để tìm hiểu sự việc và yêu cầu dọn dẹp ngay.

Cựu thành viên nhóm 365 mới đây cho ra mắt MV mang tên "Khi ta có nhau" kết hợp cùng Kaity Nguyễn. Bối cảnh của câu chuyện được thực hiện tại Đà Lạt với những khung hình khá lãng mạn. Tuy nhiên, Will, Kaity cùng ê-kíp đã bị tố xả rác bừa bãi khi thực hiện MV này.

Tài khoản tên N.T.H. đã đăng status cùng những hình ảnh hậu trường: "Mình không cần biết các bạn quay MV có tầm cỡ nào, mình chỉ thay mặt người Đà Lạt đề nghị ekip 'Khi ta có nhau' quay lại dọn dẹp địa điểm ghi hình này ngay lập tức. Người dân họ chửi, ngày nào cũng chửi, mà không biết ai để chửi. Chỗ công cộng mấy bạn phải có văn hóa và ý thức chứ. Thành phố nuông chiều cảm xúc mấy bạn, sao mấy bạn nỡ làm đau nó?

Đã vỗ ngực tự xưng chuyên nghiệp thì làm ơn đi sao về vậy, đừng để lại phế phẩm, đừng để lại tiếng xấu mà người Đà Lạt hay truyền tai nhau: 'Bọn khách du lịch đi tới đâu xả tới đó, chụp tấm hình đạp nát vườn bông', đùng hỏi tại sao tụi mình không chỉ mấy bạn mấy địa điểm chụp hình mới, lỡ mấy bạn dắt nhau vào ăn uống giẫm đạp phá phách như này tụi mình còn mặt mũi nào nói yêu Đà Lạt́. Làm ơn, trước khi trở nên xuất chúng, hãy là người có văn hóa".

Những hình ảnh không đẹp mắt nơi Ekip của Will- Kaity Nguyễn quay MV.

Rác thải vứt bừa bãi.

Ngay khi biết được thông tin về sự cố tại Đà Lạt, Will cho biết anh đã liên lạc với ekip thực hiện MV để tìm hiểu sự việc. Khi quay xong các phân đoạn thì Will và Kaity cùng lên xe về TP HCM gấp trong đêm vì sáng hôm sau cả hai đều có lịch quay rất sớm, ê-kíp quay bổ sung những cảnh không có Will thì về sau. Will cũng dặn dò mọi người nhớ dọn dẹp cẩn thận nhưng trong lúc di chuyển bối cảnh, ê-kíp đã sơ suất trong việc thu dọn.

Hiện tại, Will và ê-kíp quay đã cho người đến dọn dẹp trả lại vẻ đẹp cho khu vực ngay khi nhận được thông tin góp ý từ phía cư dân. Qua đây, nam ca sĩ gửi lời xin lỗi chân thành đến cư dân khu vực quay và người dân Đà Lạt về những hình ảnh không tốt này.

Ê-kíp của Will đã trả lại không gian sạch sẽ như ban đầu cho địa điểm quay.

Tài khoản Nguyễn Thị Như Nguyệt viết: "Idol nổi tiếng tới đâu thì cũng chỉ có vậy thôi. Nguyên một đoàn người mà không ai nhớ tới thì cũng hay thiệt. Rành rành trước mắt. Nếu có ý thức, ăn uống xong bỏ vào túi nilon gom lại một chỗ. Lúc kết thúc đem bỏ vào sọt rác là được rồi. Mình cảm thấy ý thức của mấy người này thật non nớt, còn kém cả mấy bé tiểu học". "Đáng lẽ không tìm thấy thùng rác để cho đàng hoàng được thì 2 người và cả ekip nên mang rác tới chỗ nào có thùng rác thì vứt chứ. Để đó cho ai dọn nữa", tài khoan Duc Viet nhận xét.

Tài khoản Thảo Li Phan bình luận: "Ekip lần sau quay xong một MV nào đó nến dặn việc gì thì phải làm lun chứ, đừng để người dân họ phản ánh như vậy. Coi như là một bài học đi". "Thôi xử lý như vậy là được rồi anh Will ơi . Chỉ là sự cố thôi mà, rút kinh nghiệm cho lần sau anh nhé", một khán giả khác động viên.

Ying Ying