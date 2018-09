Vy Oanh tình cảm viết thơ tặng con trai

Giọng ca 'Đồng xanh' xúc động đăng tải bài thơ tình cảm tặng con trai nhân một ngày đặc biệt.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Vy Oanh có đăng tải một bài thơ tình cảm gửi tới con trai bé bỏng. Cô chia sẻ: "Quà của mami nè, viết vào một ngày đặc biệt của con, một bài thơ con cóc chứa đựng lòng con ếch". Ngay khi bài thơ được đăng tải, giọng ca Đồng xanh đã nhận được vô số lời chúc, chia sẻ từ người hâm mộ.

Nữ ca sĩ tình cảm chia sẻ bức ảnh và bài thơ dành tặng con trai. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, Vy Oanh cũng gây bất ngờ khi lần đầu tiên chia sẻ những hình ảnh cũng như đăng status dí dỏm về bé lên trang cá nhân. Tuy nhiên nữ ca sĩ chỉ hé lộ phần trán và tay chân của cậu bé.

Giọng ca Mưa nhạt nhòa còn viết những lời ngộ nghĩnh dành cho con trai: "Cái ông Benjamin này coi vậy mà ghê gớm quá, sai khiến thay đổi luôn được cả người ương bướng ham lảm ham làm như tôi ở nhà phục vụ cho riêng mình ông thì thôi rồi, ông là nhất rồi. Trước giờ chưa ai làm được điều đó à nhen, chứ tui la tui không dám giao ông cho ai hết, với tui đi có tí xíu mà đã nhớ ông đứt ruột rùi ông ơi là ông. Còn bao nhiêu là công việc của tui á ông nha... Cái trán này là tui cũng mệt với ông lắm đây này... But i like it".

Vy Oanh lần đầu chia sẻ về con trai.

Bài thơ mẹ Vy Oanh viết tặng con trai Benjamin nhân ngày đặc biệt:

"Ngày này hôm đó mẹ có con

Cái thằng cu tí bé cỏn con

Cất tiếng chào đời la oe oé

Muốn bể cái phòng, lắm người nghe

Ôi thiên thần bé, con trai mẹ

Mặt mũi khôi ngô, tóc rất nhiều

Vầng trán rộng cao, đôi mắt sáng

Ngực nở, chân dài, tướng vượng phu

Nhìn con mẹ bỗng khóc hu hu

Cảm giác thiêng liêng tình máu mủ

Hạnh phúc này nói sao cho đủ

Chỉ biết lòng dậy sóng, ngóng từng giây.

Mẹ là tất cả của con đây

Nguyện ở bên con suốt đời này

Dang vai rộng bước con yêu nhé

Sải cánh hiên ngang, chớ sợ gì!

Một mai lỡ ngã đường con đi

Cũng đừng sợ chi, vì còn mẹ

Vai mẹ tuy bé nhưng dịu nhẹ

Đủ để con yêu tựa ấm lòng.

Lưng mẹ lúc ấy dù có còng

Mắt có mờ đi, đời lắm bụi

Nhưng nhất quyết không để con lầm lũi

Độc bước trong đêm tối cuộc đời

Đêm nay mẹ nhớ đến những lời

Răn dạy ngoại con dành cho mẹ

Đủ đức tài mọi điều suôn sẻ

Con cũng nhớ lời ngoại dạy nha con .

Mong đến ngày con chạy lon ton

Lẽo đẽo leo nheo tìm gọi: Mẹ

Rồi chốc lát chẳng còn là đứa trẻ

Lại mong con bé nhỏ của ngày xưa

Để mỗi ngày mẹ vẫn hát đong đưa

Yên giấc ngủ say đời thật nhẹ

Nằm gọn gàng trong vòng tay mẹ

Mặc kệ đời bão táp với phong ba

Ben ơi, mẹ yêu con thiết tha

Quên cả cơn đau lần vượt cạn

Cái lần tưởng chừng như gặp nạn

Mẹ con mình ngạt thở cũng vì nhau

Thời gian dừng lại, đừng trôi mau!

Bởi lẽ con như phép nhiệm mầu

Mang bình yên đến, ngày ươm nắng

Đời vắng cơn sầu, ngọt tiếng yêu

Me sẽ bên con những buổi chiều

Sẽ kể con nghe biết bao điều

Sẽ dạy cho con lòng thương mến

Đến những mảnh đời kém hơn ta

Mọi thứ rồi đây sẽ phôi pha

Nhưng TÂM hồn đẹp mãi như là

Hoa sen thơm ngát bay trong gió

Lưu lại hương thơm toả sắc đời.

Benjamin con, hãy nhớ lời

Hôm nay mẹ viết để đời cho con!

Vân My