Vũ Cát Tường bị đàn chị lên án vì loại thí sinh giỏi

Ca sĩ Hồng Hạnh cho rằng nguyên nhân Cát Tường loại học trò Chiara Falcone trong The Voice Kids 2016 là vì sợ 'thí sinh quá hay và tài hơn mình'.

Bài đăng trên trang cá nhân của ca sĩ Hồng Hạnh về việc Vũ Cát Tường loại thí sinh Chiara Falcone trong đêm thi Liveshow 4 của The Voice Kids 2016 hiện thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Kèm theo link bài báo đăng tin Vũ Cát Tường loại Chiara Falcone vì "trình" quá cao, ca sĩ Hồng Hạnh chia sẻ:" Trò hề của showbiz Việt, không biết họ muốn gì? Muốn có tài năng thì họ quá tệ vì trình nên chào thua trước các thí sinh. Nhục vì không vượt qua ngưỡng: thí sinh quá hay và tài hơn mình. Hậu sinh khả úy mới là cần, thế thì họ đang chọn cái 'khả ố' để an toàn cho cái tôi của mình. Không dám sống cho mình thì không nên làm giám khảo gì nữa. Đào tạo một lớp trẻ hơn mình mấy ai muốn và dám?"

Trong đêm thi The Voice Kids vừa qua, cô bé Chiara Falcone của đội Vũ Cát Tường đã thể hiện ca khúc "Vết mưa" được viết lại bằng lời tiếng Anh với tựa đề "My Story". Tuy nhiên khi công bố kết quả, cô bé đã bị huấn luyện viên của mình loại với lý do tài năng vượt qua khỏi khuôn khổ của chương trình khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Tuy bên trên bài đăng, ca sĩ Hồng Hạnh không hề chỉ đích danh nhưng bên dưới phần bình luận, cô đã nhắc đến ca sĩ Vũ Cát Tường.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ Hồng Hạnh cũng xuất hiện rất nhiều bình luận đồng tình trước chiến lược của Cát Tường trong chương trình The Voice Kids năm nay: “Hai em rơi vào vòng nguy hiểm đều xuất sắc cả. Một em 9 tuổi và một em 15 tuổi cùng thi một chương trình 'Kids'. Trong hai bé thì bé 9 tuổi còn có phần trội hơn hẳn thì chẳng phải quyết định của Tường là hoàn toàn chính xác rồi sao ạ. Cuộc thi đi đến cùng chẳng qua cũng chỉ là tìm một người còn lại duy nhất trong team mà thôi, bé nào giỏi hơn được khán giả yêu thích nhiều hơn thì đương nhiên sẽ vào sâu hơn. 15 tuổi với nhiều bạn trẻ hiện tại đang chuẩn bị hành trang để thi những cuộc thi lớn hơn dành cho người lớn, còn với Chiara em quay lại một chương trình 'Kids' cũng giống như việc học sinh lớp 10 học cùng lớp với các em lớp 5 vậy, trình độ, khả năng tiếp thu, giọng hát, mọi thứ đều gần như đã trưởng thành hơn quá nhiều so với các em tuổi kids rồi. Đây cũng chính là lí do Tường nói: Tài năng của em đã vượt xa ra khỏi khuôn khổ của cuộc thi", Hoàng Mỹ Oanh chia sẻ.

Sau đó không lâu, Hồng Hạnh đã xóa bài đăng này và chia sẻ: "Các bạn cứ yêu thích thần tượng của các bạn. Còn chúng tôi ở thế hệ bố mẹ các bạn cũng có quyền yêu thích ai đó là chuyện bình thường. Nghe được thì nghe, không được thì block đi, không nên tranh cãi nhiều, không thay đổi được gì nữa vì vốn showbiz nó là thế. Facebook cũng có 2 mặt và chúng tôi chỉ dùng nó để lan toả điều gì chúng tôi cảm thấy cần chia sẻ chứ không muốn đả kích hay chơi xấu ai. Quan điểm của tôi đưa ra các bạn không cảm nhưng với các bạn cùng thời của tôi thì thấy rất hợp".

Hồng Hạnh là một trong những ca sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ TP HCM đầu thập niên 90. Chị từng tạo dấu ấn trong lòng khán giả với những tình khúc như: Gửi người tôi yêu, Tình ca cho em… và được mệnh danh là "Người đàn bà xõa tóc hát tình ca". Tuy nhiên, hơn 10 năm nay, Hồng Hạnh gần như biến mất khỏi sân khấu để chăm sóc tổ ấm riêng.

Maruko Chan