Vlog tiếng Anh của Nhật Nam bị 'ném đá'

Video không có phụ đề tiếng Việt của gương mặt nhí quen thuộc đang gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận.

Vài ngày gần đây, người xem đang liên tục chia sẻ Vlog của "thiên tài nhí" Đỗ Nhật Nam với tựa đề: Vlog I - Introducing about myself and my vlog series (Tạm dịch: Vlog 1: Giới thiệu về bản thân và các Vlog tiếp theo). Được thực hiện cách đây khá lâu, nhưng hiện video mới thực sự khuấy đảo cộng đồng mạng.

Trong video, dịch giả nhỏ tuổi giới thiệu về bản thân cũng như sở thích của mình như đọc sách, ăn pizza, đi dạo... cũng như mong muốn được thực hiện chuỗi Vlog tiếp theo chia sẻ quan điểm về các vấn đề xã hội hay các chủ đề phổ biến trong các bài thi IELTS hay TOEFL iBT... Điều tranh cãi là Vlog vốn dành cho người Việt này hoàn toàn không có tiếng Việt.

Ngay sau khi đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có bình luận cho rằng dịch giả nhí đã hơi "vin" vào khả năng tiếng Anh của mình để làm một Vlog thuần Anh. Nickname Thành Sy viết: "Theo mình phải có phụ đề để người Việt khi xem hiểu rõ mục đích của tác giả. Liệu Nhật Nam có hơi quá lố không?".

Đỗ Nhật Nam làm Vlog giới thiệu về bản thân

Một bình luận khác chia sẻ: "Nói chung là mình không phủ nhận khả năng tiếng Anh của em, nhưng mà nếu em làm Vlog cho người nước ngoài thì được. Em làm thế này khác nào 'dội gáo nước lạnh' vào những người không biết tiếng Anh".

Tuy nhiên, có rất nhiều ý kiến bênh vực Nhật Nam, các comment cho rằng "dịch giả nhỏ tuổi không làm phụ đề để các bạn có thể giao tiếp tiếng Anh tốt hơn", hay "Vlog này làm đâu chỉ riêng cho người Việt"... Bạn Linh Phan thẳng thắn viết: "Đáng tự hào về những cá nhân xuất sắc như em". Chung quan điểm, K. Chi viết: "Em ấy nói tiếng Anh tốt mà, lại không có gì là quá lố".

"Mỗi người một ước mơ, một sở thích. Mình thấy Nhật Nam nói về sở thích của em rất bình thường và có cả đam mê rất giống với những đứa trẻ khác. Em ấy chia sẻ thích nói chuyện thế giới như trái đất nóng lên, ảnh hưởng của Internet tới cuộc sống... thì có sao chứ? Cũng có nhiều trẻ em trên thế giới quan tâm tới chủ đề này, đây là vấn đề chung của nhân loại ai góp sức cũng đều tốt hết cả", Facebooker T.N.Hung lên tiếng.

Cách đây 10 tháng, Nhật Nam từng bị chỉ trích vì câu nói: "Truyện tranh là con sâu đục khoét tâm hồn", và một lần nữa, những tranh cãi xung quanh cậu bé "thiên tài nhí" lại nổ ra. Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: "Liệu những bình luận 'ném đá' quanh câu chuyện của Nhật Nam bao giờ mới có hồi kết".

Văn Hiến

Video: YouTube