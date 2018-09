Vitamin cho tâm hồn: Sống là cho

Độc giả nhận quà của "Vitamin cho tâm hồn - Giá trị khoảng lặng" với câu trả lời là: "Bài hát phát cuối chương trình là 'The sound of silence' ". Mời các bạn có tên bên dưới gửi: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, scan chứng minh thư nhân dân (2 mặt) tới hòm thư camxuccuocsong@ngoisao.net để nhận quà. 1. Nguyễn Đặng Phương Anh

Địa chỉ: Trương Hán Siêu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

2. Phan Nguyễn Vị Thủy

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đèn Lồng Đỏ - Hoàng Văn Thụ, Nha Trang

3. Trần Thị Thanh Hương

Địa chỉ: Nguyễn Hữu Thọ - Phường Hòa Cường Bắc - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng.

4. Dương Thị Lệ Hòa

Địa chỉ: CN Tân Đông Hiệp A, Dĩ An, Bình Dương

5. Lâm Thị Thúy Huỳnh

Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp.HCM