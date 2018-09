Viết cho đàn bà chúng ta

Yêu là một lẽ, hợp tác phối ngẫu là lẽ khác nữa. Nếu không có những thoả thuận từ đầu, người phụ nữ luôn luôn chiếm phần thua thiệt.

Hoàng Oanh Lê

Lâu lắm rồi mải chuyện bán mua và giữ gìn sức khoẻ nên ít ngó ra ngoài. Tối nay, mất ngủ lang thang đọc vài tin tức không vui có liên quan đến đàn bà nên ngứa tay viết viết. Đời này, khổ đau cứ do tình mà ra. Bởi mới nói, cái gì quá thì không tốt. Để cân bằng, chẳng phải dễ. Thôi thì, tản mạn vài dòng với những người được vinh hạnh là phụ nữ.

Hồi nhỏ, chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ mình đến nỗi ngày nào cũng đọc thần chú lớn lên không lấy chồng đâu. Vì chứng kiến sự khủng khiếp đang xảy ra ở gia đình mỗi ngày... Rồi lớn lên, cũng yêu đương tá lả với nhiều cuộc tình trôi theo dòng sông nhỏ. Cuối cùng, gì đến cũng phải đến. Ừ, thì lấy chồng. Có hơi âm thầm một tý, bạn bè giận sao không mời? Nhưng họ hiểu để gặp nhau, yêu và lấy thì đâu phải dễ dàng nên cũng hoan hỷ chúc phúc. Khoan hãy nói khúc sau. Đường còn dài, đi nữa mới biết. Thường khi người ta buộc lòng phải buông tay thì tôn trọng họ đi. Mọi thứ, đều có nguyên nhân. Để phải chia ly, mấy ai muốn?



Tuy nhiên, quá trình sống cũng là nguyên nhân mang đến những đau khổ cho nhau mà lúc yêu nhắm mắt nên quên chốt. Yêu là một lẽ, hợp tác phối ngẫu là lẽ khác nữa. Muốn đi lâu, đi khỏe thì phải đưa tình huống và giải pháp. Trục trặc giải quyết liền. Nếu không có những thoả thuận từ đầu. Người phụ nữ luôn luôn chiếm phần thua thiệt. Mình chia sẻ vài nguyên tắc của mình đang xài. Hên xui há! Mọi việc, hợp cảnh hợp người nữa. Riêng với mình, đoạn này cơ bản là đang ổn.



1. Bên kia tuyệt đối đừng dở trò vũ phu với bất cứ lý do gì. Nếu xảy ra hành vi nào tương tự. Tôi sẽ dứt áo ngay tức khắc. Dẫu đang có 8 đứa con thì bắt chúng xếp hàng hỏi từng đứa chọn ở với ai rồi chia ra mà nuôi dưỡng nếu dưới 18 tuổi. Bởi lẽ, họ đánh bạn được một lần, tôi cam đoan sẽ có lần thứ hai. Phụ nữ mà, nhẹ dạ lắm ha.



2. Khỏi đăng ký kết hôn để khỏi dắt díu nhau ra toà chia tài sản hay bắt bớ đời nhau khi hết yêu mà còn nhiễu phiền bởi tờ giấy vô tri đó. Sống có mấy ngày, ràng nhau mần chi? Bạn đừng hỏi con sẽ đặt họ ai? Họ mẹ thì có làm sao? Nói chứ, đẻ cái nhìn là biết con này là con ai rồi? Đợi vạch giấy khai sinh xem lại mới tin sao?

3. Tài chính đứa nào làm ra đứa đó có quyền xài. Khỏi công bố giao nộp, kiểm soát. Văn hoá "tự biết" luôn có mặt trong gia đình. Bởi, bạn đang lấy người đàn ông tinh tế, khôn ngoan thì dĩ nhiên phải có luôn phần trách nhiệm. Không ai rảnh mà xách giỏ đi chợ nấu cơm hoài cho ăn nếu bên ấy không góp gạo. (Vợ và mẹ khác nhau nhiều. Chừng nào lâu quá không thấy anh góp thì nên gợi ý chuyển cách xưng hô).



4. Khi bên còn lại bị tiếng sét ái tình đâu đó trên đường oánh trúng. Phàm là người ai cũng khoái hương thơm cỏ lạ. Nếu, lỡ quá khoái để phải đổi luôn tất cả những gì mà cả hai đang có. Thì cũng rất nên về thổ lộ để được làm tiệc đưa tiễn. Hôn nhân tuyệt đối không phải là mồ chôn, nếu chúng ta đã, đang thực hiện ba điều trên một cách vui vẻ, tự nguyện.



Rõ ràng mình đâu có gì để chia nên cũng không có gì phải toan tính lừng khừng. Con cái thì vẫn còn nguyên đó, ai nuôi cũng tốt. Miễn sao dăm ba bữa gặp nó hỏi con có hạnh phúc không? Nó hoan hỷ bảo có thì cứ đêm về mà an giấc. Dù muốn dù không, chàng hay nàng cũng từng đi qua cuộc đời nhau, cắn nhau, sex với nhau, chết mê chết mệt vì nhau thì quá nhân duyên rồi. Mọi việc đều có thời điểm của nó. Dài ngắn là tùy duyên. Đừng cố, đừng dở trò, đừng bê bối... Ai tạo nghiệp rồi cũng trả. Cứ thanh thản mà đi tiếp, ai biết giữa đường gặp người khác lạ hơn, ngon lành hơn thì sao? Còn thở thì cứ còn hy vọng. Nhớ hen!



Tôi khoái nhất là khi chia tay nhau mà vẫn đá lông nheo xem nhau là bạn. Cuối tuần chồng cũ mời gia đình vợ cũ đi ăn tối. Dắt bầy con ra cho tụi nó chơi chung. Ôn lại kỷ niệm hồi xưa tí xíu rồi cảm ơn bên kia may mà đứt gánh nên có cơ hội chiếu tiếp tập hai với người mới. Kịch bản cuộc đời vẫn dài, đóng hay mở là do tâm của mình thôi. Vậy đi! Tại sao có quyền được vui mà né tránh?



Đừng ném đá nha. Thiệt ra cũng mới đi hơn ba mươi năm, cưới mới có một lần nên kinh nghiệm chưa nhiều. Nhưng mình biết, trái tim mình nó chĩa mũi tên đi về phía an lạc. Ai cản đường, mình xử đẹp. Cảnh cáo rồi đó! Có võ công. Thề luôn!