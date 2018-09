Việt Anh, Hồ Quang Hiếu tham gia chiến dịch 'Be the man'

Diễn viên 'Người phán xử' và giọng ca 'Tìm em' đều muốn trở thành những người đàn ông của gia đình.

Vừa qua, trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh chia sẻ: "Ông già từng nói một câu đến giờ mình vẫn còn tâm đắc: 'Đối với đàn ông, ngoài gia đình ra, những thứ khác có hay không không quan trọng'. Điều đó cho thấy đàn ông dù có tung hoành ngoài xã hội thế nào, thành công ra sao thì quan trọng nhất vẫn phải bảo vệ gia đình".

Diễn viên Việt Anh mượn một câu nói nổi tiếng của nhân vật Phan Quân trong Người phán xử để nói lên quan điểm của mình.

Ngoài ra, nam diễn viên còn kêu gọi mọi người cùng tham gia và chia sẻ về người đàn ông thực thụ của mình trong cuộc thi "Be the man" do nhãn hàng thời trang nam Aristino tổ chức với giải thưởng lên tới 20 triệu đồng.

Status của Việt Anh nhận được 15.000 likes, 281 shares và 231 comments. Hầu hết bình luận đều tỏ ra thích thú trước câu nói Việt Anh mượn của nhân vật Phan Quân trong Người phán xử. Nickname Van Tranthi viết: "Chuẩn không cần chỉnh luôn a ạ!". Nickname Vũ Minh Hiếu khen ngợi: "Đốn tim fan nữ quá chú ơi!".

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu - chàng ca sĩ điển trai vừa trở lại với single Be the man gửi gắm quan điểm về người đàn ông thực thụ phải luôn là chỗ dựa cho những người thân yêu và mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu cũng không đứng ngoài chiến dịch này. Anh "góp vui" với quan điểm "đàn ông thực thụ là người đàn ông có khả năng mang lại hạnh phúc cho gia đình, dù ra ngoài xã hội có thành công bao nhiêu, có ở vị trí nào chăng nữa thì vẫn luôn phải là chỗ dựa cho người phụ nữ và gia đình của mình". Anh cũng không quên kêu gọi các fan tham gia cuộc thi "Be the man" của thương hiệu Aristino để chia sẻ về người đàn ông của mình cũng như nhận giải thưởng hấp dẫn.

Diễn viên trẻ của "Em chưa 18" Kaity Nguyễn và chia sẻ về người đàn ông thực thụ của mình.

Cuộc thi này không chỉ thu hút những người đàn ông như Việt Anh hay Hồ Quang Hiếu mà còn nhận được sự quan tâm của các cô gái. Diễn viên Kaity Nguyễn chia sẻ: "Đi coi phim thấy có cuộc thi Chia sẻ về người đàn ông thực thụ của bạn, Kaity nhớ ngay đến ba, chợt nhận ra một tuần nay chưa nói 'Con yêu ba' rùi".

Kaity Nguyễn bắt đầu nổi lên và nhận được sự yêu mến của khán giả từ sau khi tham gia vai nữ chính trong bộ phim Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Bộ phim thành công không chỉ bởi nội dung hay mà còn nhờ diễn xuất chân thật, tự nhiên và giàu cảm xúc của Kaity Nguyễn cũng như Kiều Minh Tuấn - 2 nhân vật chính.

Ngoài Việt Anh, Hồ Quang Hiếu và Kaity Nguyễn, nhiều tên tuổi khác như nữ ca sĩ Shin Hồng Vịnh của "Bạn là ngôi sao", nam ca sĩ Nhật Anh Trắng... cũng quan tâm và chia sẻ về cuộc thi "Be the man do nhãn hàng thời trang nam Aristino tổ chức.

Thu Ngân