Việt Anh bức xúc khi 'Người phán xử tiền truyện' bị chê bạo lực, nhiều cảnh sex

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Anh (người thủ vai Phan Hải trong phim Người phán xử tiền truyện) vừa đăng một status đáp trả những chỉ trích gay gắt từ dư luận vì phim nhiều cảnh nóng, bạo lực. Nam diễn viên cho biết phim đã có cảnh báo không khuyến khích trẻ em dưới 18 tuổi, mọi người cứ tò mò, loay hoay vào xem rồi tuyên bố như đúng rồi.

"Nào là đề nghị dừng chiếu vì quá bạo lực, không có tính giáo dục, làm ảnh hưởng thế hệ trẻ, quá sex, chửi thề quá nhiều... nhưng chốt lại vẫn một đặc tính quen thuộc là không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng", Việt Anh bức xúc.

Dòng trạng thái của Việt Anh đang nhận được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng. Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến ủng hộ và cùng quan điểm với nam diễn viên. Facebook Trung Trịnh viết: "Phim đề tài về anh em xã hội đen, nếu tiết chế thì lại kêu không thật, xa rời thực tế, không đúng tính chất cuộc sống... Khi người ta cố gắng chân thực và đúng bản chất thì lại phê bình và bới móc. Trong khi xem phim xã hội đen Hong Kong, Mỹ thì kêu hay này hay kia. Tôi cũng sợ các anh hùng bàn phím lắm rồi".

Còn Facebook Trần Bi chia sẻ: "Về cảnh nóng, phim nước ngoài còn nóng bỏng gấp vạn lần, thậm chỉ còn không che những chỗ hở táo bạo. Vậy mà mọi người vẫn cứ ầm ầm đổ ra rạp giành giật nhau vé xem. Phim bây giờ phải đi thẳng vào thực tế thì nó mới giống như ngoài đời thực, mới hay và hấp dẫn. Chứ các bạn cứ ra vẻ học thức, soi mói rồi chê bai nói phim bạo lực, bậy bạ các kiểu nghe mà điên hết cả người.

Hay theo các bạn, giang hồ là không được đánh nhau? Không được chửi thề? Nếu có mâu thuẫn thì cứ chửi nhau rồi khóc oà lên. Bên nào sợ thì bên đó nhường. Không ai nhường ai thì về mách mẹ. Còn mấy cảnh nóng cũng dẹp luôn đi. Nếu có yêu nhau hay cặp bồ thì chỉ đạt cảnh giới là nắm tay thôi. Chứ cởi hết thế kia thì không được? Đóng phim như vậy, chiếu không ai xem khi đó lại nói phim giang hồ gì như kiểu trẻ trâu cãi nhau. Rõ khổ! Không biết đường nào mà lần để chiều ý thiên hạ".

*Video: Cảnh nóng của Thanh Bi và Việt Anh

Người phán xử tiền truyện bấm máy từ tháng 4/2018, do đạo diễn Khải Anh thực hiện. Nội dung phản ánh cuộc sống của các nhân vật chính trước mốc thời gian của bản chính thức. Quá khứ của các thành viên trong Phan Thị được thể hiện rõ, từ đó lý giải lý do Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) tin cậy Lương Bổng (NSƯT Trung Anh), nguyên nhân Phan Hải ngoại tình... Phim dự kiến có 4 tập và được chiếu vào tối thứ hai hàng tuần. Tập 1 của Người phán xử tiền truyện lên sóng trên nền tảng internet tối 22/5. Với thời lượng gần 30 phút, phim chứa đựng nhiều cảnh đẫm máu giữa các băng nhóm giang hồ. Nhân vật Phan Hải do Việt Anh thể hiện có nhiều cảnh ăn chơi, thác loạn, đánh đấm.