Video xúc động kêu gọi ủng hộ miền Trung

Thông điệp nhân văn sâu sắc cùng lời hát ý nghĩa, MV của học sinh thủ đô khiến người xem rơi nước mắt.

Ngày 26/10, một MV mang tên "We are the world" do các bạn CLB âm nhạc trường THPT Thăng Long - Hà Nội thực hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Dưới nền nhạc là bài hát nổi tiếng "We are the world" do chính các bạn trẻ thực hiện, hình ảnh người dân miền Trung vật lộn chống bão hiện ra một cách đau thương. Từng lời ca tiếng hát như hòa chung vào tình cảnh nghèo khó của những người dân miền Trung đang oằn mình chống chọi những hậu quả của thiên tai.

Các bạn trẻ cùng chung suy nghĩ hướng về miền Trung ruột thịt.

Qua MV, các bạn trường Thăng Long chia sẻ: "Một cơn bão lịch sử đã đi qua, để lại những hậu quả, mất mát và là một nỗi đau lớn đối với miền Trung ruột thịt của Việt Nam. Chúng ta cảm thấy đau xót cho những con người, những số phận phải gồng mình lên chống chọi với thiên tai, cái đói, cái rét, cái nghèo dường như mãi cứ bám lấy họ trên mảnh đất này. Bằng sự thông cảm, ước muốn được san sẻ phần nào những khó khăn của người dân miền Trung, chúng tôi - những học sinh của Thủ đô đã thực hiện clip này thay lời kêu gọi sự ủng hộ của mọi người: Hãy chung tay giúp đỡ họ, miền Trung đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm từ đồng bào Việt Nam. Cố lên Miền Trung ơi...!"

Chỉ trong thời gian ngắn khi kể từ khi xuất hiện, MV đã thu hút rất nhiều sự chú ý và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Nickname Ha Hoang viết: "Cám ơn các em vì thông điệp áo trắng các em gửi đi. Cám ơn vì ý nghĩa nhân văn và cả niềm tin mà các em đã truyền tải". Bạn PT MeoNgo chia sẻ: "MV rất ý nghĩa, một hành động rất đẹp và cũng rất Việt Nam. Cố lên miền Trung ơi!".

Trung Euro216, một người con miền bão lũ xúc động viết: "Tôi đến từ miền Trung và rất cảm ơn video ý nghĩa của các bạn. Từng hành động nhỏ nhưng cũng là động lực cho chúng tôi, những người con miền Trung cố gắng hơn trong cuộc sống vì quê hương và tổ quốc thân yêu của mình".

Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng hậu quả mà nó để lại cho miền Trung không thể khắc phục nhanh chóng trong một ngày, hai ngày. Cảm thông và cùng nhau san sẻ phần nào những khó khăn của người dân sau cơn bão vừa qua chính là một hành động thiết thực mà mỗi người dân Việt Nam cần chung tay để sẻ chia bớt gánh nặng đau thương này.

Văn Hiến

Video: YouTube